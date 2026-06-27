“보증금 석 달 새 2억 급등”…강북이 이끈 서울 전셋값, 12년 만에 최대

서울 아파트 전셋값이 12년 8개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 강남권보다 강북권의 상승세가 가팔랐다. 성동·성북구에서는 몇 달 새 전세보증금이 1억~2억원 뛴 신규 계약도 나왔다.

서울 아파트 전세 가격의 주간 상승폭이 다시 확대돼 12년8개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 연합뉴스

27일 한국부동산원의 6월 넷째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 지난 22일 기준 서울 아파트 전셋값은 전주보다 0.35% 상승했다.

전주 상승률 0.30%보다 0.05%포인트 높다. 2013년 10월 셋째 주 0.35% 이후 12년 8개월 만에 가장 높은 상승률이다. 올해 누적 상승률은 4.79%로, 지난해 같은 기간 0.88%의 5배를 웃돈다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 성동구 옥수동 ‘옥수파크힐스’ 전용면적 84㎡는 이달 9일 보증금 13억원에 신규 전세 계약이 체결됐다. 지난 3월 같은 면적의 11억원 거래보다 2억원 높다.

하왕십리동 ‘텐즈힐 1단지’ 전용 84㎡도 이달 20일 10억9500만원에 신규 계약됐다. 지난 1월 8억4000만원에 체결된 거래와 비교하면 5개월 새 2억5500만원 올랐다.

성북구에서도 높은 금액의 신규 계약이 이어졌다.

길음동 ‘래미안길음센터피스’ 전용 59㎡는 이달 11일 7억5000만원에 계약됐다. 지난달 같은 면적에서 나온 6억원짜리 거래보다 1억5000만원 높다.

장위동 ‘꿈의숲아이파크’ 전용 76㎡도 이달 11일 7억5000만원에 신규 계약이 맺어졌다. 지난 3월 6억원 거래보다 1억5000만원 올랐다.

부동산업계 한 관계자는 “같은 면적이라도 층과 향, 집 상태에 따라 보증금은 제각각”이라며 “앞선 거래와의 차액을 단지 전체가 그만큼 올랐다고 보긴 어렵다. 다만 짧은 새 높은 값에 신규 계약이 잇따른 건 분명하다”고 설명했다.

이번 주에는 강북권 전셋값이 더 많이 올랐다. 강북 14개구는 0.42% 상승해 강남 11개구 0.29%를 0.13%포인트 웃돌았다.

성동구와 성북구가 각각 0.55% 올라 서울 25개 자치구 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 성동구는 하왕십리동과 성수동1가 대단지, 성북구는 길음·돈암동 주요 단지를 중심으로 올랐다.

도봉구는 창동과 도봉동 위주로 0.53% 상승했다. 노원구는 상계·중계동 역세권 단지를 중심으로 0.49%, 강북구는 미아·수유동 중소형 단지 위주로 0.47% 올랐다.

강남권에서는 구로구가 개봉·고척동 대단지를 중심으로 0.54% 올라 가장 높은 상승률을 보였다. 송파구는 잠실·신천동 주요 단지 위주로 0.42% 상승했다. 강동구는 0.34%, 관악구는 0.32%, 양천구는 0.26% 올랐다.

한국부동산원은 “대단지와 학군지, 역세권 단지를 중심으로 출회 매물이 소진되는 가운데 상승 계약이 이어지며 서울 전체가 상승했다”고 설명했다.

전셋값과 함께 매매가격도 상승폭을 키웠다. 서울 아파트값은 한 주 동안 0.30% 올라 전주 0.27%보다 상승폭이 0.03%포인트 확대됐다. 지난해 2월 첫째 주 상승 전환한 뒤 72주 연속 올랐다.

강북 14개구의 매매가격은 0.33% 상승했다. 도봉구가 창동·방학동 역세권 단지를 중심으로 0.46% 올라 서울에서 가장 높은 상승률을 기록했다.

서울 아파트 전셋값이 전주보다 0.35% 올라 12년 8개월 만에 가장 큰 상승 폭을 기록했다. 강북권은 0.42% 올라 강남권(0.29%)을 웃돌았고, 성동·성북구는 각각 0.55% 상승했다. ChatGPT 생성 이미지

성북구는 종암·정릉동 대단지 위주로 0.41%, 동대문구는 답십리·장안동 중소형 단지를 중심으로 0.38% 올랐다. 중구는 0.37%, 은평구는 0.36% 상승했다.

강남 11개구는 0.28% 올랐다. 구로구가 개봉·구로동 주요 단지를 중심으로 0.41% 상승했다. 강남구는 대치·압구정동 재건축 추진 단지 위주로 0.35% 올랐다. 송파구는 0.29%, 양천구는 0.28%, 강서구는 0.27% 상승했다.

한국부동산원은 정주 여건이 좋은 주요 단지와 개발 기대감이 있는 단지를 중심으로 수요가 이어지고 매수 문의도 늘었다고 분석했다.

업계 또 다른 관계자는 “서울 전셋값은 강남 핵심지를 넘어 강북과 외곽까지 오름폭을 키우고 있다”며 “물건이 빠르게 소진되는데 높은 값의 신규 계약까지 이어지면서, 계약을 앞둔 세입자의 보증금 부담도 그만큼 무거워졌다”고 전했다.

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