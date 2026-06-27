이천, 반도체 특별법 ‘족쇄’ 풀렸다…성수석 당선인 “메가 클러스터 주역 될 것”

반도체특별법 시행령의 ‘수도권 배제 조항’이 삭제되면서 SK하이닉스의 본사가 있는 경기 이천시가 도약의 발판을 마련했다. 그간 수도권 규제에 묶여 첨단산업 확장의 기회를 놓쳐왔던 이천시로서는 지역 경제의 지형을 바꿀 기회를 맞았다는 평가를 듣는다.

성수석 이천시장 당선인은 26일 시행령 개정안 입법예고에 대해 “수도권이라는 이유만으로 반도체 클러스터 지정에서 불이익을 받아왔던 비정상적 상황이 비로소 정상화됐다”고 밝혔다. 이어 “이천이 반도체 메가 클러스터의 당당한 주역으로 참여할 수 있는 길이 열렸다”며 “민선 9기 비전을 차질 없이 추진하고, 첨단 반도체 중심도시로 도약하는 데 속도를 내겠다”고 말했다.

성 당선인은 민선 9기 시정의 핵심 비전으로 ‘첨단 반도체 중심도시’를 제시했다. 단순히 대기업의 생산 기지에 머무는 것이 아니라, 설계(팹리스)부터 소재·부품·장비(소부장), 후공정(첨단 패키징)에 이르는 반도체 전후방 산업을 아우르는 ‘반도체 생태계의 허브’를 구축하겠다는 구상이다.

이를 위해 이천시는 용수와 전력, 교통망, 폐수처리 등 반도체 공장 가동과 협력단지 조성에 필수적인 핵심 기반시설(인프라)을 선제적으로 확충할 계획이다. 특히 ASML, AMAT, 램리서치(Lam Research), 도쿄일렉트론(TEL), KLA 등 이천에 거점을 둔 글로벌 반도체 장비 기업들과 협력을 공고히 하고, 국내 유망 소부장 기업들을 유치해 ‘연구개발(R&D) 집적단지’를 조성한다는 방침이다.

광역 지자체와의 초당적 협력과 미래 인재 양성안도 구체화했다. 성 당선인은 “추미애 경기지사 당선인이 추진하는 경기남부 8개 지자체 중심의 ‘K-반도체 메가 클러스터’ 구축 사업에 이천시가 가장 앞장서 협력할 것”이라며 “지역 대학 및 연구기관과 연계한 전문 인력 양성 프로그램을 확대해 청년 인재가 안정적으로 진출하는 활력 도시를 만들겠다”고 약속했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지