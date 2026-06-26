“낮보다 밤이다?”… 폭염에 야간 라운드 찾는 골퍼들

연일 이어지는 폭염에 골퍼들의 발길이 밤으로 향하고 있다. 한낮 라운드 대신 해가 진 뒤 비교적 선선한 시간대를 찾는 수요가 늘면서 여름철 야간 골프가 새로운 선택지로 떠오르고 있다.

연일 이어지는 폭염에 한낮 라운드 대신 해가 진 뒤 비교적 선선한 시간대를 찾는 수요가 늘면서 여름철 야간 골프가 새로운 선택지로 떠오르고 있다. 위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성한 가상의 이미지. Chat GPT 생성

강원도 고성에 위치한 파인리즈리조트도 흐름에 맞춰 야간 18홀 운영을 시작한다. 오는 7월 1일부터 8월 31일까지 두 달간 오픈 기념 이벤트도 함께 진행한다.

라운드 구성도 폭을 넓혔다. 18홀은 물론 9홀 라운드도 가능하고, 2인 플레이도 허용한다. 행사 기간에는 카트 이용료를 면제해 비용 부담도 낮췄다.

야간 코스에는 LED 조명을 설치해 일몰 이후에도 라운드가 가능하도록 했다. 리조트 측은 무더운 낮 시간을 피해 야간 라운드를 즐기려는 수요를 겨냥했다고 설명했다.

설악산과 동해를 품은 자연환경도 특징이다. 선선한 밤 시간대에 경관을 즐기며 라운드를 할 수 있다.

파인리즈리조트 관계자는 “여름철 야간 골프를 찾는 고객이 꾸준히 늘고 있다”며 “18홀 운영과 2인 플레이, 카트비 면제 혜택 등을 통해 보다 편하게 야간 라운드를 즐길 수 있도록 준비했다”고 말했다.

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