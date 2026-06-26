환율 1,550원 넘보다 1,530원대로 급락…당국 개입 추정

(서울=연합뉴스) 김주형 기자 = 원/달러 환율이 4.6원 오른 1,547.3원으로 출발해 상승 폭을 키우며 1,550원까지 근접했던 26일 서울 중구 명동 일대 환전소에서 외국인들이 환전하고 있다. 이날 원/달러 환율은 10.7원 내린 1,532.0원(종가)으로 마감했다. 2026.6.26 kjhpress@yna.co.kr

원/달러 환율은 26일 달러 강세 영향으로 장중 1,550원 가까이 올랐다가 막판에 당국 개입으로 추정되는 매도 물량이 나오면서 1,530원대로 하락했다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 10.7원 내린 1,532.0원으로 집계됐다.



전날엔 1,542.7원까지 올라 글로벌 금융위기 이후 가장 높았다가 닷새 만에 하락했다.



이날 환율은 4.6원 오른 1,547.3원으로 출발해 장중 1,549.8원까지 상승했다.



그러나 마감이 가까워지면서 당국 개입 추정 물량과 수출업체의 반기 말 달러 매도 물량이 유입되면서 하락으로 돌아서 오후 3시 14분께 1,526.0원까지 내렸다.



환율은 주간 거래 종가 기준 지난 달 15일부터 한 달 넘게 1,500원대에 머무르고 있다.



미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 전망이 강해지면서 달러 강세가 이어지고 있다.



주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 사흘째 101대에서 고공행진 중이다. 이날 101.565까지 올랐다가 현재 소폭 내려 101.403이다.



유가증권시장에서 외국인 투자자는 국내 주식을 약 4조6천억원어치 순매도했다. 6거래일 연속 순매도로, 전날(약 8천700억원)보다 순매도 규모가 확대됐다.



코스피는 5.81% 내린 8,411.21로 거래를 마쳤다.



엔화는 약세를 이어가고 있다. 엔/달러 환율은 161.722엔으로 전날과 비슷한 수준이다.



원/엔 재정환율은 100엔당 947.55원으로 전날 오후 3시 30분 기준가보다 5.73원 내렸다.

<연합>

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