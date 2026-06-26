석유 최고가 리터당 150원 인하…“주유소 판매가 1800원대로”

27일 자정부터 새롭게 적용되는 석유 최고가격이 직전 대비 리터(ℓ)당 150원씩 인하된다. 이에 따른 정유사 공급가격 상한은 리터당 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원에 책정됐다.

산업통상부는 이 같은 내용의 ‘7차 석유 최고가격’을 확정했다고 26일 밝혔다. 이번 최고가 인하로 주유소 판매가격은 리터 당 2000원대 초반에서 1800원대로 낮아질 전망이다.

지난 21일 서울 시내 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 뉴시스

이번 7차 최고가격은 향후 4주 간 적용된다. 다만 중동 정세와 국내외 유가 상황에 따라 탄력적으로 운영할 계획이라고 산업부는 설명했다.

이번 최고가격 인하는 지난주 미국과 이란이 종전 관련 업무협약(MOU)에 합의한 데 따른 것이다. 최근 유조선의 호르무즈 해협 통과가 늘어나는 등 중동 정세의 불확실성이 다소 완화되면서, 25일 기준 국제 유가는 배럴당 70달러대 초·중반까지 하락했다. 국제 석유제품 가격 역시 이달 초와 비교해 크게 떨어진 상태다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “7차 석유 최고가격은 국제유가 하락과 민생 부담, 재정 여건 등을 종합적으로 감안해 현행 수준보다 인하하기로 했다”며 “석유류 소비자 가격이 안정화될 때까지 최고가격제를 유지하겠다”고 말했다.

다만 석유 최고가격을 낮추더라도 소비자가 그 인하 효과를 체감하기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있다는 지적이 나온다. 주유소가 기존에 보유하고 있던 유류 재고를 소진해야 하기 때문이다. 이에 정부는 가격 인하 효과가 조속히 시장에 반영되도록, 기존 재고를 핑계로 가격 인하를 의도적으로 지연시키는 주유소를 면밀히 점검할 계획이다.

산업부 관계자는 “정부와 소비자 단체, 공공기관 등이 ‘범부처 시장점검단’을 구성해 전국 1만여 개 주유소의 가격과 물량을 집중 모니터링할 것”이라며 “가격을 부당하게 유지하는 불법 주유소를 적발해 엄정하게 조치할 계획”이라고 말했다.

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