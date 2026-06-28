부모 BMI 높을수록 아이도 비만…연관성 대부분은 ‘유전’

부모의 체질량지수(BMI)가 높을수록 자녀도 비만이 되는 경향은 대부분 유전적 요인이라는 연구 결과가 나왔다.

다만 연구팀은 유전적 소인이 있더라도 식습관과 운동 등 생활환경에 따라 비만 위험은 충분히 달라질 수 있다고 강조했다.

자녀의 비만 여부가 유전적 요인 때문일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

영국 브리스틀대 톰 본드 박사팀은 최근 국제학술지 ‘플로스 메디신(PLOS Medicine)’에 부모 BMI와 8세 때 자녀 BMI 간 통계적 연관성 중 79~94%가 유전적 요인으로 설명 가능한 것으로 추정됐다고 밝혔다.

연구팀은 부모 BMI와 자녀 BMI의 연관성이 임신 중 환경의 영향 때문인지, 유전적 요인 때문인지를 구분하기 위해 1999~2009년 태어난 어린이 8만5866명이 포함된 ‘노르웨이 모·부·자녀 코호트’(MoBa) 자료를 분석했다.

이들은 여러 세대에 걸친 쌍둥이와 형제자매 등 친족 관계 정보를 활용해 부모-자녀 BMI 연관성 가운데 유전적 요인이 차지하는 비중을 추정했다.

그 결과 어머니 BMI는 아버지 BMI보다 자녀 출생체중과 더 강한 연관성을 보였다.

이는 산모 체중이 자궁 내 환경을 통해 태아 성장에 영향을 미친다는 기존 연구 결과와 일치하는 것이다.

생후 6개월 이후부터는 부모 BMI와 자녀 BMI 간 연관성 대부분이 유전적 요인으로 설명되는 것으로 나타났다고 연구팀은 밝혔다.

특히 8세 때 BMI의 경우 어머니 BMI와의 연관성은 79%, 아버지 BMI와의 연관성은 94%가 유전적 요인 때문인 것으로 분석됐다.

부모 BMI가 높을수록 자녀가 음식 자극에 더 민감하게 반응하거나 감정적으로 과식하는 등 비만과 관련된 섭식행동을 보일 가능성도 높은 것으로 나타났다.

연구팀은 BMI를 높이는 유전적 소인을 물려받았더라도 실제로 해당 유전자가 어떻게 발현되는지는 환경에 따라 달라질 수 있다며 이 연구 결과가 체중이 많이 나가는 부모의 자녀가 반드시 비만이 된다는 의미는 아니라고 강조했다.

이들은 또 산모 비만이 산모와 아이 모두에서 출산 전후 다양한 합병증 위험을 높인다는 사실은 이미 잘 확립돼 있다며 이 연구 결과가 임신 중 산모 건강의 중요성을 부정하는 것도 아니라고 설명했다.

본드 박사는 “부모 BMI와 자녀 BMI의 연관성 대부분은 유전 때문으로 보인다”며 “다만 임신 전 부모 BMI를 낮추는 것만으로 자녀 비만 위험을 크게 줄이기는 어려울 수 있다”고 말했다.

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