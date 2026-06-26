아르네코리아, ATMOsphere와 CO₂ 냉매 전환 세미나 개최

사진=아르네코리아 제공

아르네코리아(대표 이성규)는 지난 6월 25일 메이필드호텔 서울에서 글로벌 자연냉매 기관 ATMOsphere와 공동으로 ‘ATMOsphere Network South Korea 2026 - 탄소중립 시대, 자연냉매 전환과 대응방향’ 세미나를 개최했다고 밝혔다.

행사에는 국내 유통·냉동냉장·콜드체인 업계 관계자 130여 명이 참석해 글로벌 시장 동향과 국내 냉매 정책, CO₂ 종합 솔루션 적용 경험을 공유했다.

이성규 대표는 “한국 시장도 이제 냉매 전환 시점에 들어서고 있다”며 “현재 국내외 약 50개 사이트에서 CO₂ 시스템을 운영 중이며, 오는 8월부터는 약 200개 사이트가 추가 공급될 예정”이라고 말했다.

이학영 국회의원은 영상 축사에서 “냉매의 친환경 전환은 탄소중립 시대를 위해 우리 사회가 반드시 고민해야 할 분야”라고 강조했다. 김민수 콜드체인산업발전협의회 위원장은 HFC에 이어 HFO 냉매도 환경·안전성 논의가 이어지면서 업계가 CO₂, 프로판, 암모니아 등 자연냉매로 이동하고 있다고 설명했다.

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Jan Dusek ATMOsphere 공동창업자 겸 COO는 전 세계 CO₂ 초임계 시스템 설치 사례가 2025년 12월 기준 13만5000개를 넘어섰고, 현재는 15만 개를 상회할 것으로 추정된다고 밝혔다. 유럽은 전체 슈퍼마켓의 34%가 도입을 마쳤으며, 일본은 편의점 중심으로 도입률이 24%에 달한다. 반면 한국의 CO₂ 도입률은 0.1% 수준이다. Dusek COO는 “한국도 정책 방향이 정해진 지금이 전환의 적기”라고 말했다.

아르네코리아는 회사 측 설명에 따르면 2008년 홈플러스 부천 여월점에 국내 첫 아임계 CO₂ 냉장시스템을 설치한 이후 18년간 관련 기술을 축적해 왔다. 황준하 상무는 설계·생산·설치·유지보수까지 국내에서 일괄 대응 가능한 CO₂ 종합 솔루션과 GLACIO 2·4·10HP, BOOSTER XL 등 제품 라인업을 소개했다. 김성훈 이사는 CO₂ 시스템 설계 통합 업무 절차와 아르네 배관 설계 솔루션을 시연했다.

국내 적용 사례로는 전라남도 장성군 백양사 농협 하나로마트가 소개됐다. 해당 매장은 2023년 초임계 CO₂ 부스터 랙과 도어형 쇼케이스를 통합 적용한 리테일 매장이다. 2024~2025년 실제 전기요금 고지서를 인근 하나로마트와 비교한 결과 회사 측 분석 기준 누적 전기요금이 38.4% 낮게 나타났으며, 혹서기에는 절감 폭이 48.5%까지 확대됐다.

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