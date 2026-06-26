이천수, 선수들에겐 “답답하다” 쓴소리…홍명보 비판은 쏙 빠져

전 국가대표 이천수가 25일 자신이 운영하는 유튜브 채널에서 2026 북중미 월드컵 남아공전에 관해 소감을 이야기하고 있다. 유튜브 채널 ‘리춘수’ 캡처

국가대표 출신 이천수가 남아프리카공화국전 경기에 대해 선배로서 선수들의 경기력을 날카롭게 비판했다. 그러나 홍명보 감독의 전술이나 책임에 대해서는 별다른 언급을 하지 않아 일부 축구 팬들 사이에서 논란이 일고 있다.

지난 25일 이천수는 자신이 운영하는 유튜브 채널 ‘리춘수’를 통해 ‘?’라는 제목의 경기 리뷰 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 이천수는 “오랜만에 한국 축구를 보면서 너무 화가 났다”며 “월드컵은 쉽게 생각해서 가는 자리가 아닌데 아쉬움이 너무 크다”고 답답함을 토로했다.

특히 그는 선수들의 경기 태도를 강하게 비판했다. 이천수는 “과거 나는 온몸에 쥐가 나고 죽을 것 같아도 내 옆에서 누군가 제치고 들어가면 따라갔다”며 “누군가 내 옆에서 나를 제치고 들어가면 팬티를 잡고라도 막았을 것이다. 그런데 쉽게 제쳐지는 모습을 보고 실망했다”고 지적했다.

또한 그는 “좋은 시합에서 욕을 먹는 상황이 이해되지 않아 너무 답답하다”며 “실력이 부족하더라도 열심히 뛰면 팬들은 비난하지 않는다. 기술에 의존할 게 아니라 몸을 부딪치는 축구를 해야 한다”고 선수들에게 쓴소리를 아끼지 않았다.

이날 영상에 출연한 이근호 해설위원도 “우리가 힘들어서 못 뛰는 것도 있지만, 어떻게든 끈질기게 하는 투지가 보이면 더 좋겠다”고 동의했다.

이어 그는 “우리나라의 32강 진출 여부는 아직 모르지만, 스스로를 돌아보고 개선해서 낮은 자세로 임했으면 좋겠다”며 “그런 마음가짐을 운동장에서 보여주길 바란다”고 당부했다.

자리를 함께한 전 국가대표 이을용 역시 “상대보다 못 뛰는데 어떻게 이기겠느냐”며 “솔직히 오늘은 선수들도 반성해야 한다”고 맞장구쳤다.

그러나 이들이 홍명보 감독의 전술이나 경기 운영에 대해서는 별다른 지적을 하지 않자 유튜브 댓글창에는 누리꾼들의 비판이 쏟아졌다.

댓글에는 “감독 욕은 죽어도 안 한다”라는 반응이 적지 않았으며 “축구 유튜버 중 유일하게 감독 욕을 안 하는 리뷰”, “이천수가 할 말 다하는 척하면서 눈치 보는 사람이라는 걸 극명하게 보여주는 영상이다” 등 실망감을 드러낸 누리꾼도 많았다.

이천수와 이을용은 홍명보 감독과 2002 한일 월드컵 당시 대표팀에서 활약한 사이다. 이근호는 2014 브라질 월드컵 당시 홍명보호에 승선한 바 있다.

이 같은 인연 때문에 “인맥 축구가 얼마나 별로인지 잘 보인 경기 같다”, “국대는 인맥인가. 심각하다”는 댓글도 이어지며 현 대한축구협회(KFA)를 향한 질타가 쏟아졌다.

한편 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 지난 25일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국에 0대1로 패했다.

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