독립운동가 후손·군번 3개… 육군 장교 통합임관식 개최

육군이 26일 충북 괴산군 육군학생군사학교에서 2026년 대한민국 육군 장교 통합임관식을 개최했다.

김규하 육군참모총장 주관으로 이뤄진 임관식을 통해 학사사관 71기와 간부사관 47기 등 총 356명이 대한민국 육군 소위로 임관했다.

육군이 27일 충북 괴산군 육군학생군사학교에서 '2025년 대한민국 육군장교 통합임관식'을 실시했다고 밝혔다. 신임장교들이 고창준 육군참모총장 직무대리와 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

대통령상은 김민경 소위(군사경찰), 국무총리상은 박종하 소위(공병), 국방부장관상은 구본혁 소위(정보)와 김진원 소위(공병), 합참의장상은 황기빈 소위(포병), 한미연합군사령관상은 이정현 소위(보병), 육군참모총장상은 최우정 소위(보병)와 임재민 소위(보병)가 각각 수상했다.

임관자 중에선 독립운동가와 6·25전쟁 참전용사의 후손, 학사장교 출신 군인·3대 군인 가족, 세자매 및 삼남매 군인, 병·부사관 복무 후 장교로 임관해 3개의 군번을 가진 이들이 눈길을 끌었다.

배민석 소위(방공)는 병사와 부사관 복무를 거쳐 임관했다.

배 소위는 25사단 방공중대에서 병사로 복무 후 부사관으로 임관해 발칸 부소대장 임무를 수행했으며, 이번 임관으로 세 개의 군번을 갖게 됐다.

박종하 소위(공병)는 독립운동가인 고 박영학씨의 후손이다.

박 씨는 1919년 4월 1일 충남 천안군 병천리 아우내장터에서 만세운동에 참여했으며, 정부는 1991년 건국훈장 애족장을 추서했다.

이상민 소위(보병)는 1919년 3월 경남 진주읍에서 만세 시위를 계획한 독립운동가 고 이교륜씨가 증조할아버지다.

공군 준위인 할아버지와 올해 2월 학군 64기로 임관한 동생 이상훈 소위를 두고 있는 군인 가족이다.

이종경 소위(포병)는 6·25전쟁 참전용사의 후손이자 현역 해군 장교의 자녀다. 할아버지인 고 이병옥씨는 6·25전쟁에 참전했으며, 아버지는 해군 교육사령부 감찰실장인 이창규 대령(해사 50기)이다.

이들은 14~16주간 교육 훈련 및 입관 종합평가를 거쳐 임관했다.

앞으로 4개월간 각 병과학교 신임 장교 지휘 참모과정 교육을 이수 후, 전후방 각지의 부대로 배치돼 소부대 지휘와 장병 교육훈련 등의 임무를 수행할 예정이다.

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