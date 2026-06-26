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“올여름도 역대급 폭우?”…경찰, 전국 '침수 위험' 1700개 도로 점검 나서

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안승진 기자 prodo@segye.com

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경찰이 장마철 국지성 집중호우를 대비해 지하차도 등 전국 취약개소 1700여곳에 대한 관리 점검에 나섰다. 올해도 이상기후 영향으로 특정 지역에 많은 비가 쏟아지는 극한 호우 위험성이 제기되고 있는 상황이다.

 

26일 경찰청에 따르면 지난 4월 말 기준 전국 경찰서별로 지정한 침수 위험이 높은 도로 수는 1791곳이다. 지하차도가 754곳으로 가장 많았고, 하상도로 358곳, 저지대 등 기타 도로가 679곳으로 각각 집계됐다. 여기에는 최근 5년 내 침수가 발생한 전력이 있거나 위험이 있는 곳, 하천주변 등 침수 우려시설이 포함된다.

지난해 8월 집중호우로 서울 동부간선도로 노원구 월계1교 구간이 침수된 모습. 경찰청 제공
지난해 8월 집중호우로 서울 동부간선도로 노원구 월계1교 구간이 침수된 모습. 경찰청 제공

경찰청은 이들 지역의 관리 정보를 통해 각 관할 경찰서가 점검·관리하도록 지시했다. 특히 강우 시에는 지방정부와 함께 취약지역 연계 순찰을 강화하고 진입 통제가 잘 이뤄지고 있는지 확인한다. 신속히 대피할 수 있도록 위험 상황에 대한 대비태세도 강화한다. 아직 장마가 시작되지 않았지만 기상청은 올해 여름 강수량이 지역별 편차가 크고 시간당 50㎜ 이상의 집중호우 발생 빈도가 증가할 것으로 예측하고 있다.

 

유재성 경찰청장 직무대행은 이날 집중호우 때마다 서울에서 침수가 빈번한 동부간선도로 노원구 월계1교 구간에 대한 현장점검에 나섰다. 월계1교는 동부간선도로 중 가장 먼저 침수되는 곳으로 전체 교통통제의 기준점이 되는 교량이다. 이곳은 2020년 2회, 2024년 1회, 지난해 2회 통제됐었다.

 

유 대행은 “자연 재난 상황에서는 초기대응 속도와 기관 간 유기적 협력이 피해를 최소화하는 핵심 요소”라며 “위험 징후가 확인되면 주저 없이 통제하고 대피시키는 신속한 판단과 단호한 현장 대응으로 국민의 생명과 안전을 최우선 고려해 달라”고 당부했다.


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