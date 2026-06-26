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한성숙 "저가 매각 특혜 주장은 과해"…가족 얘기하다 '울컥'도

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'오피스텔 저가 임대'에 "월세 많이 받는 삶 살고싶지 않았다"

한성숙 국무총리 후보자는 26일 오피스텔 저가 매각 특혜 의혹에 대해 "이상 징후라고 하는 것은 조금 과하다"고 말했다.

한 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 국민의힘 김희정 의원이 오피스텔 임차인이었던 미용실 원장에게 이를 저가매각했다며 '대가성 특혜'를 준 것이 아니냐고 묻자 "급매는 부동산 거래에서 기본적 발생하는 부분"이라며 이같이 답했다.

한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 생각에 잠겨 있다.
한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 생각에 잠겨 있다.

한 후보자는 "가족과의 증여 문제(지적)는 달게 받겠다"면서도 "무슨 대가를 내가 미용실 원장님께 받을 수 있나. 계속 가격을 내려도 안 팔렸는데 본인이 의사가 있다고 해서 드리겠다고 한 것"이라며 정상적 계약이라고 거듭 강조했다.

또 해당 오피스텔의 매각 전 '저가임대' 지적에 대해서도 "연건동의 (다른) 공방에 대해서도 똑같이 저가 임대하고 있다"며 "소상공인 문제의 가장 큰 부분이 월세라는 것을 알고 있고, 월세까지 많이 받는 삶을 살고 싶지 않았다"고 설명했다.

이어 "저가임대라는 것이 가족에게 가면 증여라는 문제가 있음을 알게 됐다"면서도 "가족들이 저 때문에 버린 시간을 어떻게 보상해야 하나(생각했고), 엄마 (돌봄) 관련 제 동생이 전담하고 있는 부분에 대해 어떻게 보상해야 할지 개인적 부분이 있다"고 해명할 때는 잠시 울컥하며 말을 잇지 못하기도 했다.

<연합>


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