한성숙 "저가 매각 특혜 주장은 과해"…가족 얘기하다 '울컥'도

한성숙 국무총리 후보자는 26일 오피스텔 저가 매각 특혜 의혹에 대해 "이상 징후라고 하는 것은 조금 과하다"고 말했다.



한 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 국민의힘 김희정 의원이 오피스텔 임차인이었던 미용실 원장에게 이를 저가매각했다며 '대가성 특혜'를 준 것이 아니냐고 묻자 "급매는 부동산 거래에서 기본적 발생하는 부분"이라며 이같이 답했다.

한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 생각에 잠겨 있다.

한 후보자는 "가족과의 증여 문제(지적)는 달게 받겠다"면서도 "무슨 대가를 내가 미용실 원장님께 받을 수 있나. 계속 가격을 내려도 안 팔렸는데 본인이 의사가 있다고 해서 드리겠다고 한 것"이라며 정상적 계약이라고 거듭 강조했다.



또 해당 오피스텔의 매각 전 '저가임대' 지적에 대해서도 "연건동의 (다른) 공방에 대해서도 똑같이 저가 임대하고 있다"며 "소상공인 문제의 가장 큰 부분이 월세라는 것을 알고 있고, 월세까지 많이 받는 삶을 살고 싶지 않았다"고 설명했다.



이어 "저가임대라는 것이 가족에게 가면 증여라는 문제가 있음을 알게 됐다"면서도 "가족들이 저 때문에 버린 시간을 어떻게 보상해야 하나(생각했고), 엄마 (돌봄) 관련 제 동생이 전담하고 있는 부분에 대해 어떻게 보상해야 할지 개인적 부분이 있다"고 해명할 때는 잠시 울컥하며 말을 잇지 못하기도 했다.

<연합>

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