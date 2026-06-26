브라이언, 사생팬 피해 고백…"외할머니 부고에 '너도 같이 죽어' 악플"

남성 듀오 플라이투더스카이의 브라이언이 가족의 죽음을 조롱한 사생팬의 충격적인 만행을 털어놨다.

브라이언은 25일 유튜브 채널 '돌비공포라디오'에 공개된 영상에서 데뷔 후 가장 소름 끼쳤던 사생팬 피해를 고백했다.

남성 듀오 플라이투더스카이의 브라이언이 25일 유튜브 채널 '돌비공포라디오'에 공개된 영상에서 데뷔 후 가장 소름 끼쳤던 사생팬 피해를 고백했다. 유튜브 채널 '돌비공포라디오' 화면 캡처

그는 "대부분의 가수나 연예인에게는 선을 넘는 팬이 분명히 존재한다"며 "기억에 남는 무서운 사람이 있다. 딱 떠오르는 사람이 있다"고 운을 뗐다.

이어 "예전부터 서포트를 너무 잘해 주다가 어느 순간부터 안티가 돼 버렸다"며 2년 전 외할머니가 세상을 떠났을 당시 겪은 일을 떠올렸다.

그는 "외할머니가 돌아가셨을 때 SNS에 '기도 부탁드립니다'라는 글을 올렸는데 댓글로 '이 할머니 너 때문에 죽었다. 너도 같이 죽어라'는 글이 달렸다"고 밝혔다.

그러면서 "어느 정도 상태가 안 좋으면 그런 글까지 올릴 수 있는지 이해가 안 됐다"며 참담했던 당시 심경을 전했다.

브라이언은 또 자신의 이름이 적힌 정체불명의 택배가 집으로 배송된 적도 있었다며 "박스가 이상하게 젖어 있었고 안에는 가운이 흠뻑 젖어 있었다"고 말했다.

그는 "편지는 A4 용지에 손글씨로 가득 적혀 있었는데 앞에는 '너를 좋아한다', '사랑한다'고 쓰여 있다가 뒤에는 '그래서 넌 세상에서 없어져야 한다. 죽어라'는 내용으로 바뀌었다"며 "글씨체를 보자마자 누군지 알았다. 주소까지 다 파악하고 있어서 '보통 사람이 아니구나'고 싶었다"고 했다.

사생팬은 급기야 브라이언의 집까지 찾아왔다. 브라이언은 "어느 날 밤 11시쯤 누가 인터폰을 눌렀는데, 화면을 보니 코 아래는 안 보여주고 계속 눈만 보였다. 누군지 딱 느낌이 왔다"며 곧바로 소속사를 통해 경찰에 신고했다고 밝혔다.

그는 "혹시라도 집 안으로 들어올까 봐 무기가 없어서 프라이팬을 들고 현관 앞에 서 있었다"며 "그날은 '이렇게 죽는구나. 프라이팬 들고 죽는구나'라는 생각까지 했다"고 회상했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 30분 동안 아파트 계단과 건물 내부를 수색했지만, CCTV와 현장 어디에서도 사생팬을 발견하지 못했다.

브라이언은 "그때는 우리나라 스토킹 관련 법이 지금보다 훨씬 약했던 시절이었다"며 "아이돌이나 가수들이 사생팬 이야기를 잘 하지 않는 이유도 있다. 이런 일을 공개하면 가해자가 관심을 받았다고 생각해 더 심해질 수 있기 때문"이라고 털어놨다.

그는 "처음에는 너무 괴로웠지만 이제는 악성 댓글이나 반응을 일부러 보지 않는 습관이 생겼다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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