합수본, '투표용지 부족' 선관위 관계자 연이틀 조사…‘전한길 상자’ 분석도

6·3 지방선거 과정에서 발생한 ‘투표용지 부족 사태’를 수사하는 검경 합동수사본부(합수본)가 투표용지 부족 사태의 진원지인 서울 송파구 선거관리위원회 직원들을 연이틀 조사한다.

지난 24일 서울 송파구선거관리위원회 출입문이 닫혀 있다. 뉴시스

26일 법조계에 따르면 합수본은 26일 서울 송파구 선관위 관계자 2명, 투표소에 근무했던 공무원 4명 등 총 6명을 참고인 자격으로 불러 조사할 예정이다. 이들은 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 등 서울지역 투표소 관리를 담당한 직원들로 알려졌다.

앞서 합수본은 24일 공직선거법 위반 및 직무유기 혐의로 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명에 대한 압수수색에 나선 뒤 전날 송파구 선관위 직원 2명 등 10명을 소환한 바 있다.

합수본은 일선 투표소에서 용지 부족 상황을 보고받은 선관위 관계자들이 어떤 경로로 이를 내부에 보고하고 관련 지시를 받았는지를 들여다보고 있다. 투표소에 근무했던 지방직 공무원 4명에 대한 참고인 조사도 이날 예정돼있다.

합수본은 이른바 ‘부정선거’를 주장하고 있는 한국사 강사 출신 전한길씨가 경찰에 제출한 투표용지 보관 상자 등도 넘겨받아 분석 중이다. 전씨는 지난 15일 위철환 중앙선관위원장 직무대행을 직무 유기 등 혐의로 고발하면서 투표용지 보관 상자 2개, 기표 용구, 약 1천700매 선거인명부 대조 전표 등 선거 관련 물품을 함께 제출했다. 전씨는 이 같은 물품이 투표소에 그대로 남아있던 것 자체가 잠실7동 제2투표소가 유권자 확인에 실패한 증거라고 주장한다.

합수본은 압수물 분석과 투표소에서 근무한 공무원 조사가 일부 마무리되면 ‘선관위 방만 운영 의혹’ 등과 관련한 직접 조사도 이뤄질 예정이다. 국민의힘은 출장에 배우자와 동반한 노 전 위원장과 몰디브 등 휴양지로 출장 간 선관위 직원들을 업무상 횡령죄로 고발했다. 노 전 위원장은 재임 중 세 차례 해외 출장에 모두 배우자와 동반했는데, 사후 보고서에는 배우자 동행 사실이나 예산 집행 내역이 기재되지 않았다. 선관위 해외 출장에 동행한 더불어민주당 관계자들도 고발 대상에 포함됐다.

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