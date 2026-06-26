부글부글 ‘친문’…고민정 “정청래가 적통? 노무현-문재인-이재명이 민주적통 이어”

“무엇이든지 간에 의도가 읽히면 감동은 없다”
“유튜브에 정치인 흔들리는 것 문제…전대 출마 고민”
더불어민주당 고민정 의원은 26일 “어떤 계파에 서 있다고 해서 그 사람이 적통이겠냐. 하늘에 계신 그분들께서 그런 것들을 인정하실까”라고 일갈했다. 연임 도전을 사실상 공식화한 정청래 전 대표가 연일 ‘민주당 적통’을 내세운 것을 겨냥한 발언이다.
고 의원은 이날 YTN 라디오 인터뷰에서 “민주당의 적통은 소위 약한 분들을 위한 정치를 하는 게 민주당의 적통”이라며 “시대의 상황 등에 따라 노무현이라는 분이 나타나신 것이고, 문재인이라는 분이 나타났고, 지금은 이재명이라는 분이 나타나서 민주당에 적통과 전통성을 이어가는 것”이라며 이같이 말했다.
그러면서 “민주당의 적통에 대해 싸움을 할 거면 누가 더 민주당스러운 정책과 그 방법들로 민주당을 이끌어 갈 것인지를 얘기할 수 있어야 된다”며 “여당에 있는 사람들로서는 최대한 대통령한테 힘을 실어주는 게 맞다”고 덧붙였다.
고 의원은 정 전 대표가 사퇴 직후 첫 일정으로 서울국제도서전을 찾아 문재인 전 대통령을 만난 데 대해 “‘오지 마’ 하면 오지 않느냐”라며 “열린 공간이지 않나. 그것은 어찌할 수 없는 것”이라고 했다. 이어 “무엇이든지 간에 의도가 읽히면 감동은 없다”며 “대부분의 국민들이 보는 시선이나 당원들이 보는 시선은 비슷할 것”이라고 꼬집었다.
내달 1일 이재명 대통령과 문 전 대통령의 오찬 회동을 두고는 “지금 당이 너무 걱정스러울 정도로 그 분란(당·청 갈등 논란)이 모든 이슈를 다 덮어버릴 지경까지 간 것 같다”며 “결국 두 분이 좀 만나심으로 인해 지금의 국면을 좀 안정시키고자 함이 아닐까 싶다”고 말했다.
정 대표가 유튜버 김어준씨가 총수인 친여 온라인 커뮤니티 ‘딴지일보’를 “민심의 척도”라고 언급한 데 대해선 “민심의 척도는 국민이어야 한다”며 “유튜브에 정치인들이 너무 흔들리는 것에 대한 문제의식이 많이 있다”고 말했다.
그는 “(정 전 대표에 대해선) 불만 많다. 우리는 친국민이 돼야 된다. 그래야 국민들에게 선택받을 수 있다”고 강조했다. 이어 김어준·유시민씨가 정 전 대표에게 힘을 싣고 있다는 분석에는 “(그들의 행보는) 자유다. 그것에 영향을 받는 민주당이 약한 것 아닌가”라고 지적했다.
고 의원은 전당대회 출마 가능성 관련해서 “고민하고 있다. 저는 민주당이 모두의 정당이 되길 소망한다”며 “최소한 부끄럽게 정치하고 싶지는 않다”고 말했다.
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