부글부글 ‘친문’…고민정 “정청래가 적통? 노무현-문재인-이재명이 민주적통 이어”

더불어민주당 고민정 의원은 26일 “어떤 계파에 서 있다고 해서 그 사람이 적통이겠냐. 하늘에 계신 그분들께서 그런 것들을 인정하실까”라고 일갈했다. 연임 도전을 사실상 공식화한 정청래 전 대표가 연일 ‘민주당 적통’을 내세운 것을 겨냥한 발언이다.

고 의원은 이날 YTN 라디오 인터뷰에서 “민주당의 적통은 소위 약한 분들을 위한 정치를 하는 게 민주당의 적통”이라며 “시대의 상황 등에 따라 노무현이라는 분이 나타나신 것이고, 문재인이라는 분이 나타났고, 지금은 이재명이라는 분이 나타나서 민주당에 적통과 전통성을 이어가는 것”이라며 이같이 말했다.

더불어민주당 고민정 의원. 뉴시스

그러면서 “민주당의 적통에 대해 싸움을 할 거면 누가 더 민주당스러운 정책과 그 방법들로 민주당을 이끌어 갈 것인지를 얘기할 수 있어야 된다”며 “여당에 있는 사람들로서는 최대한 대통령한테 힘을 실어주는 게 맞다”고 덧붙였다.

고 의원은 정 전 대표가 사퇴 직후 첫 일정으로 서울국제도서전을 찾아 문재인 전 대통령을 만난 데 대해 “‘오지 마’ 하면 오지 않느냐”라며 “열린 공간이지 않나. 그것은 어찌할 수 없는 것”이라고 했다. 이어 “무엇이든지 간에 의도가 읽히면 감동은 없다”며 “대부분의 국민들이 보는 시선이나 당원들이 보는 시선은 비슷할 것”이라고 꼬집었다.

내달 1일 이재명 대통령과 문 전 대통령의 오찬 회동을 두고는 “지금 당이 너무 걱정스러울 정도로 그 분란(당·청 갈등 논란)이 모든 이슈를 다 덮어버릴 지경까지 간 것 같다”며 “결국 두 분이 좀 만나심으로 인해 지금의 국면을 좀 안정시키고자 함이 아닐까 싶다”고 말했다.

정 대표가 유튜버 김어준씨가 총수인 친여 온라인 커뮤니티 ‘딴지일보’를 “민심의 척도”라고 언급한 데 대해선 “민심의 척도는 국민이어야 한다”며 “유튜브에 정치인들이 너무 흔들리는 것에 대한 문제의식이 많이 있다”고 말했다.

그는 “(정 전 대표에 대해선) 불만 많다. 우리는 친국민이 돼야 된다. 그래야 국민들에게 선택받을 수 있다”고 강조했다. 이어 김어준·유시민씨가 정 전 대표에게 힘을 싣고 있다는 분석에는 “(그들의 행보는) 자유다. 그것에 영향을 받는 민주당이 약한 것 아닌가”라고 지적했다.

고 의원은 전당대회 출마 가능성 관련해서 “고민하고 있다. 저는 민주당이 모두의 정당이 되길 소망한다”며 “최소한 부끄럽게 정치하고 싶지는 않다”고 말했다.

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