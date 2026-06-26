李대통령 지지율 51%로 6%P↓…與 41%·국힘 27% [한국갤럽]

이재명 대통령의 국정지지율이 2주 전 조사 대비 6%포인트(p) 하락한 51%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.



한국갤럽이 지난 23∼25일 전국 만 18세이상 유권자 1천명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 이같이 조사됐다고 밝혔다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이번 결과는 한국갤럽 조사에서 최저치다.



한국갤럽의 주례 여론조사가 발표된 것은 6·3 지방선거 후 이번이 처음이다.



'잘못하고 있다'는 응답은 41%로 직전 조사 대비 6%p 올랐다. 한국갤럽 조사에서 이 대통령의 부정 평가가 40%대로 진입한 건 이번이 처음이다. 응답자의 7%는 의견을 유보했다.



직무 수행 긍정평가 이유로는 '외교'(24%)가 가장 높았다. '경제·민생'(15%), '전반적으로 잘한다'(8%), '서민 정책·복지'(7%) 순으로 뒤를 이었다.



부정 평가의 이유로는 '경제·민생·고환율'(15%)로 가장 높았으며, '부동산 정책', '부실·부정선거·선관위 문제'도 각각 10%씩 집계됐다.



정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 27%로 나타났다.



민주당은 직전 조사에서 변동이 없었으며 국민의힘은 2%p 하락했다.



조국혁신당은 2%, 개혁신당 4%, 진보당은 1%의 지지도를 나타냈다. 무당층은 23%로 조사됐다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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