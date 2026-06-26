노동부, '불소 누출 반복' SK하이닉스 등 25곳 집중점검 착수

고용노동부는 최근 불소 누출 사고가 잇따라 발생한 SK하이닉스 등 반도체 제조업 25곳을 대상으로 집중점검에 나섰다고 26일 밝혔다.



SK하이닉스를 포함해 최근 중상해 재해가 발생하거나 올해 노동부 초고위험 사업장으로 선정된 반도체 제조업 25곳이 대상이다.

SK하이닉스. 뉴스1

반도체 제조업은 유해·위험 화학물질과 고압가스를 다량 취급하는 업종으로, 화재·폭발·누출 등에 의한 중대 산업사고 같은 대규모 인명피해가 발생할 수 있는 위험 업종이다.



노동부는 이들 기업에 대해 위험 요인 개선 및 유사 사고 재발 방지를 위한 선제적인 점검에 착수했다.



이번 점검에서는 인화성 액체·가스, 급성 독성물질 등 위험물 취급 시 조치 여부, 위험물 누출 및 화재·폭발 방지를 위한 조치 여부, 끼임·넘어짐 등 중대재해 예방을 위한 핵심 안전 수칙 등을 점검한다.



노동부는 위반 사항이 확인될 경우 관련 규정에 따라 엄중히 조치한다는 방침이다.



아울러 점검 결과 중대 산업사고 등의 발생 위험이 높은 사업장에 대해서는 안전보건진단 및 안전보건 개선계획 수립·시행 명령 등과 연계해 사업장 전반의 안전관리 수준을 개선할 계획이다.



김영훈 노동부 장관은 "반도체 산업은 우리나라 경제를 이끄는 핵심 산업이지만, 유해·위험 화학물질과 고압가스를 취급하는 만큼 단 한 번의 사고도 대형 인명피해로 이어질 수 있다"며 "위험 요인을 집중 점검해 산재 및 중대 산업 사고가 발생하지 않게 최선을 다하겠다"고 강조했다.

<연합>

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