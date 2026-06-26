李대통령, 26일 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의 주재

이재명 대통령이 26일 청와대에서 ‘미래 신(新)안보 혁신기업 육성 전략회의’를 주재하고 글로벌 신안보 강국 도약 방안에 대한 논의에 나선다.

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

청와대는 이번 회의가 ‘신안보 강국 대한민국, 혁신기업이 만든다’는 슬로건 아래 미래 신안보 혁신기업 육성방향과 국방·우주 분야 지원방안을 국민들에게 제시하고 현장의 의견을 청취하기 위해 마련됐다고 전했다.

행사에는 국방대, 국방과학연구소, 한국항공우주연구원, 국가보안기술연구소, 코리아스타트업포럼, 방산펀드 운용사 등 안보 관련 분야의 연구소장·전문가·관계기관 등이 참석한다. 정부 측에서는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 안규백 국방부 장관, 이종석 국가정보원장, 이억원 금융위원장, 박홍근 기획예산처 장관 등이 자리한다.

이날 회의에서 중소벤처기업부는 ‘미래 신안보 혁신기업 육성계획’을, 국방부는 ‘미래 신안보 혁신기업 육성 국방 분야 추진방안’을, 우주항공청은 ‘우주항공 신산업을 통한 신안보 제고방안’을 각각 발표한다. 이어 현대전의 양상 및 미래 신안보 분야 기술혁신, 미래 신안보 혁신기업 육성을 위한 정부의 역할, 미래 신안보 분야 인재 육성방안 등 3가지 주제에 걸쳐 세션별 토론이 진행된다.

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