등 돌린 안정환, 홍명보 직격…“축구협회도 싹 다 갈아엎어야” [월드컵]

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 남아프리카공화국에 충격적인 패배를 당한 가운데, 불과 며칠 전까지 홍 감독을 공개적으로 옹호했던 축구 국가대표 출신 안정환이 결국 등을 돌렸다.

안정환은 홍 감독을 겨냥해 “감독 책임이 맞다”면서 “감독도, 대한축구협회(KFA)도 싹 다 바뀌어야 한다”고 날카롭게 대립각을 세웠다.

안정환 전 한국 축구 국가대표 선수. 뉴시스

안정환은 25일 중앙일보에 기고한 칼럼에서 이번 남아공전을 두고 “월드컵에서 이렇게 답답한 경기가 또 있었을까. 이번 대회 세 경기 가운데 최악이었다. 참혹했다. 아무것도 못했다”고 혹평했다.

특히 그는 ‘전술 부재’를 꼬집었다. 안정환은 “전술? 없었다. 전술 자체를 느끼지 못했다”고 잘라 말하며 “결국 팀을 만드는 건 감독이다. 어떤 성적을 내든 경기력만 놓고 보면 책임은 불가피하다”고 강조했다.

비판은 감독 선에서 끝나지 않았다. 안정환은 “다 완전히 깨끗이 청소하지 않으면 이런 일은 계속 반복된다”며 “잘못됐다면 대한축구협회도 다 바꾸고 갈아엎어야 한다”고 직격탄을 날렸다.

대표팀 선수들을 향해서도 쓴소리를 아끼지 않았다. 그는 “절실함도 없었다. ‘졌지만 잘 싸웠다’는 말도 할 수 없는 경기였다”며 “대표팀 내부에 뭔가 문제가 있거나 곪아 터진 것처럼 느껴졌다”고 지적했다.

또 “일본을 보면 부럽고 질투가 난다. 철저하게 준비했으니 결과가 나오는 것”이라며 한국 축구와 대비되는 일본 축구의 준비 과정을 언급하기도 했다.

이번 발언이 더욱 주목받는 이유는 안정환이 불과 사흘 전까지만 해도 홍 감독을 감싸는 입장이었기 때문이다.

앞서 지난 22일 안정환은 손흥민의 조기 교체를 둘러싼 비판 여론에 대해 “되지도 않은 것들이 ‘어그로’를 끈다. 꼴 보기 싫다”고 강하게 반박하며 홍 감독의 선택을 두둔하는 듯한 발언을 남긴 바 있다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 25일 팀 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 돌아와 사포판 치바스 바예 베르데에서 회복훈련을 했다. 훈련에 앞서 홍명보 감독이 기자의 질문에 답하고 있다. 과달라하라=연합

당시 안정환은 “손흥민을 아꼈다고 해서 선발로 들어간 선수가 안 좋은 선수라는 뜻은 아니다”라면서 “그런 식의 비난은 해당 선수에게 자괴감을 줄 수 있다”고 주장했다.

그러나 남아공전에서 한국이 무기력한 경기 끝에 0-1로 패하면서 그의 평가도 완전히 달라졌다.

안정환은 칼럼 말미에서 “나는 누구의 편도 아니다. 뼛속까지 한국 축구의 편”이라며 “혹시 우리가 대표팀을 너무 흔든 것은 아닌지 생각도 해봤다”고 적었다.

한국 축구대표팀은 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했다. 객관적인 전력에서 우세하다는 평가를 받았던 한국은 1승 2패(승점 3)에 그치며 조 3위로 밀려났다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지