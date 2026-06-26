정점식 "이재명 정권, '명청대전' 승리 위해 보완수사권 포기"

국민의힘 정점식 원내대표는 26일 김민석 국무총리가 검찰 보완수사권 폐지를 정부 입장으로 공표한 것과 관련, "이재명 정권은 국정 운영보다 '명청 대전' 당권 투쟁이 더 중요하다는 것"이라며 비판했다.



정 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 "보완수사권은 민생 범죄 피해자의 억울함을 풀어주기 위해 필요한 수사 장치"라면서 이같이 밝혔다.

국민의힘 정점식 원내대표가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 김 총리가 보완수사권 관련해 별도의 정부 입법안을 내지 않겠다고 전날 언급한 것에 대해서는 "정부 스스로 국정에 대한 책임을 포기한 것"이라고 비판한 뒤 "보완수사권 전면 폐지는 정치적 구호에 불과하며 폐지에 따른 세밀한 보완 입법과 시행령을 마련해야 한다"고 말했다.



이어 "정부가 그 역할을 포기했으니 국회 법제사법위에서 새롭게 짜야 할 텐데 그 역할을 민주당 법사위 강경파들에게 맡겨도 되겠나. 우리 당이 법사위원장직을 가져와야 할 이유가 한층 더 커진 것"이라고 했다.



그는 "민주당은 이날 정오까지 (후반기 국회 원 구성을 위한) 상임위 명단을 제출하지 않으면 18개 상임위원장을 모두 가겠다고 겁박하고 있다"며 "국민의힘은 독재 정권다운 협박에 눈 하나 깜짝하지 않을 것"이라고 강조했다.



정 원내대표는 또 이날 이틀째 인사청문회가 진행되는 한성숙 국무총리 후보자에 대해 "즉각 총리 후보자와 중소기업벤처부 장관직을 동시에 사퇴하고 수사에 임하라"고 요구했다.



그는 "지금 한 장관이 앉아야 할 자리는 총리 청문회가 아니라 5천명 개인정보와 창업 아이디어 유출과 관련한 '모두의 창업' 정보 유출 사태 청문회"라며 "모두의 창업 사태는 수사 기관의 전면적 수사를 받아야 할 사안"이라고 말했다.



이어 "청년 창업가들의 꿈을 짓밟은 보안 참사 책임자가 '대국민 사과쇼' 한번 하고 총리로 승진한다는 것은 국민 우롱"이라며 "노태악 전 중앙선관위원장을 총리로 임명하겠다는 것이나 다름없는 일"이라고 꼬집었다.

<연합>

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