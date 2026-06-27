1분기 건설공사 계약 23.4% 증가…반도체·데이터센터 영향

올해 1분기 건설공사 계약액이 민간 반도체 생산시설과 데이터센터 투자 확대에 힘입어 지난해 같은 기간보다 23.4% 증가한 74조1000억원을 기록했다.

26일 국토교통부에 따르면 공공부문 계약액은 25조1000억원, 민간부문 계약액은 49조원으로 집계됐다.

세종시 어진동 정부세종청사 국토교통부. 뉴시스

공공부문은 포천발전소와 부산항 등 사업영향으로, 민간부문은 반도체 생산시설과 데이터센터 등의 영향으로 증가했다.

공종별로는 토목(산업설비·조경 포함) 계약액은 민간 산업설비 사업 증가에 힘입어 35.8% 증가한 29조원으로 조사됐다. 이중 산업설비는 11조원으로 지난해 같은 기간보다 159.0% 급증했다. 순수토목은 17조원, 조경은 1조원으로 각각 6.0% 증가했다.

건축 계약액은 민간 공장 증설과 주택사업 영향으로 16.6% 증가한 45조1000억원으로 집계됐다.

기업 규모별로는 상위 1∼50위 건설사 계약액이 37조7000억원으로 40.2% 증가했다. 101∼300위 기업 계약액은 5조3000억원으로 6.8%, 301∼1000위 기업은 6조5000억원으로 24.9% 각각 증가했다.

현장 소재지별 계약액은 수도권이 39조2000억원으로 41.8% 늘어났지만, 비수도권은 34조9000억원으로 7.8% 증가하는 데 그쳤다.

본사 소재지별 계약액은 수도권이 47조7000억원으로 48.2% 증가했고, 비수도권은 26조3000억원으로 5.4% 감소했다.

최근 10년간 건설공사 계약액은 2022년 2분기 82조7000억원으로 최고치를 기록한 뒤 2023년 3분기 45조5000억원까지 감소했다 회복세를 보이고 있다. 올해 1분기 계약액은 2022년 2분기 계약액의 89.6% 수준이다.

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