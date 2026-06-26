이혜영, 연예 활동 중단 이유… "의붓딸이 곁에 있어 달라고"

배우 겸 화가 이혜영이 15년 만에 의붓딸을 공개하며 배우로서의 커리어를 잠시 멈추고 엄마로 사는 삶을 선택했던 시간을 이야기했다.
지난 25일 유튜브 채널 ‘혜영이는 못말려’에는 ‘15년째, 가슴으로 낳은 딸과 LA 마트털이 [엄마 이혜영 최초공개]’라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이혜영은 재혼 후 얻은 딸 부서현의 모습이 최초로 공개됐다. 이혜영은 딸과 함께 LA 마트로 가면서 여러 가지 이야기를 나누며, 첫 만남을 회상했다.
부서현은 첫 만남에 대해 “10살? 11살? 화가 많은 아이였다. 아빠 뒤에 숨어 있고, 엄마가 질문하면 틱틱거리고”라며 당시 모녀의 모습을 전했다.
이혜영 역시 “(부서현이) 밝은 아이는 아니었다. 애가 화가 날 수밖에 없는 상황이었다. 엄마, 아빠가 이혼하고, 혼란스러우니까 화가 많겠지. 밝은 아이가 되도록 도와주고 싶었다”고 말했다.
부서현은 “엄마가 너무 엄마처럼 대해주셨다. 어느 날 ‘오늘은 엄마라고 불러야겠다’는 생각이 들었고, 그 뒤로 계속 엄마라고 불렀다”고 고백하며 애틋했던 순간을 이야기했다.
또, “유명 연예인인데 커리어를 뒤로하고 엄마로 살아가기로 한 계기가 있냐”는 제작진의 질문에 이혜영은 “딸 때문이었다”고 고백했다.
그는 “딸이 ‘왜 요즘 드라마를 안 찍냐. TV에 나오면 친구들에게 자랑하고 싶다’고 하더라”며 “‘내가 드라마를 찍으면 너와 시간을 많이 못 보내고, TV에 안 나오더라도 네 옆에 있어 줄 수 있다. 둘 중 하나를 골라’라고 말했다”고 회상했다.
“서현이가 망설임 없이 ‘나랑 있는 거’라고 했다. 그래서 ‘그러면 너를 잘 키워주고, 그때 다시 연예인을 할게’라고 약속했다”며 “서현이도 자기 때문에 내가 연예인 활동을 오래 쉬었다는 걸 알고 있다”고 밝혔다.
이를 들은 서현은 “엄마가 몇 년 동안 저를 위해 많은 걸 포기하셨다. 항상 제 꿈을 밀어주셨다”고 감사함을 전했다.
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