李대통령 "평화로운 한반도 위해 남북·북미대화 다시 열려야"

이재명 대통령은 25일(현지시간) "평화로운 한반도를 위해서는 신뢰 회복이 필요하고, 이를 위해 남북 간, 북미 간 대화가 다시 열려야 한다"고 밝혔다.



이 대통령은 이날 미국 한인유권자단체 '미주민주참여포럼'(KAPAC)이 워싱턴DC의 한 호텔에서 개최한 콘퍼런스에서 서면 축사를 통해 "국민주권정부는 출범 이후 일관되게 한반도의 평화를 위해 노력해왔다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 "국민주권정부는 '국민과 함께하는 한반도 평화·통일정책 추진'을 국정과제로 삼고 있다"며 "(정부는) 북측의 체제를 존중하며 일체의 적대 행위도, 어떠한 흡수통일 추구도 하지 않을 것임을 밝혔다"고 말했다.



또 "싸울 필요가 없는 상태, 즉 평화를 구축하는 것이야말로 가장 훌륭한 안보 정책"이라며 "평화는 국민의 안전을 지키는 길이고, 민생 안정과 경제 발전을 위한 기본 조건이기 때문"이라고 강조했다.



이 대통령은 그러면서 동포 사회를 향해 "국내에서의 노력뿐만 아니라 해외에서의 노력도 중요한 만큼, 민간 외교관으로서 한반도 평화를 위한 정부 간 대화 재개의 필요성을 전 세계에 널리 알려달라"고 당부했다.



이어 "우리 정부도 미국을 비롯한 주변국과 충실하게 소통하며 대화의 문을 다시 열기 위해 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 송영길 의원이 25일(현지시간) 미국 한인유권자단체 '미주민주참여포럼'(KAPAC)가 워싱턴DC의 한 호텔에서 개최한 콘퍼런스에서 이재명 대통령의 서면 축사를 대독하고 있다. 연합뉴스

축사는 미국을 방문 중인 더불어민주당 송영길 의원이 대독했다. 공개 행사에서 대통령 메시지를 정부 관계자가 아닌 여당 의원이 대신 읽었다는 점에서 이례적이라는 이야기가 나왔다.



특히 송 의원이 오는 8월 민주당 전당대회 당 대표 선거 출마가 유력하게 거론되는 상황에서 이 대통령 축사를 대독한 것을 두고 시기상 여러 해석을 낳을 수 있다는 이야기가 나왔다. 이번 민주당 전당대회는 정청래 전 대표와 김민석 국무총리, 송 의원의 3파전으로 치러질 가능성이 큰 것으로 관측된다.

<연합>

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