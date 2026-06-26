[월드컵] 교체 불만 항의 논란에 김민재 "수비 간격 아쉬움 표현" 해명

홍명보호가 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 지면서 32강 진출을 장담할 수 없게 되자 경기력과 선수단 분위기에 대한 구설이 끊이지 않고 있다.



특히 수비진의 핵심 김민재(바이에른 뮌헨)가 남아공전 후반전 중반 교체돼서 나간 것을 두고 논란이 이어졌다.

24일(현지시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에서 홍명보 대한민국 감독이 교체되어 나오는 김민재에게 악수를 건네고 있다.

교체돼 나가는 김민재가 아쉬운 표정으로 양팔을 들어 올리는 제스처를 한 것이 어딘가에 불만이 있는 것처럼 비치면서 궁금증을 낳았다.



홍명보 감독은 경기 후 방송 인터뷰에서 김민재가 종아리 부상이 있었다고 밝혔는데, 이후 김민재가 공동취재구역(믹스트존)에서 종아리에 대해 '괜찮다'고 말한 것이 제스처와 맞물려 논란이 증폭됐다. 몸에 이상이 없는데 교체된 것처럼 해석되기도 했다.



이후 김민재는 26일 오해가 있는 것 같다며 대한축구협회를 통해 해명에 나섰다.



김민재는 편지 형식의 글을 통해 "오른쪽 종아리에 이상을 느껴 더는 뛰면 다음 경기가 어려워질 것 같아서 코치진에 교체를 요청했다"고 설명했다.



이후 '괜찮다'라고 말한 것은 "회복하면 다음 경기는 괜찮을 수 있다는 의미였다"고 해명했다.



교체돼 들어오며 취한 제스처에 대해선 "교체돼서 불만을 표한 것이 아니라 수비 간격이 계속 벌어지는 것에 아쉬워서 그런 것이다. 경기가 잘 풀리지 않으니 흥분하고 감정이 섞여서 한 행동이었다"고 말했다.



이어 그는 "어려운 상황에 벤치에서 분위기를 흐린 것 같아 반성했고, 감독·코치님들께 죄송하다고 말씀드렸다"면서 "다음 경기를 할 기회가 생길지는 모르겠지만 가능하다면 다음 경기에서는 좋은 경기력으로 실망하시게 한 부분을 만회할 수 있게 하겠다"고 덧붙였다.



홍명보 감독은 이날 베이스캠프인 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장으로 돌아와 취재진을 만나 관련 질문에 "선수 본인이 오해라고 하면 오해인 거죠"라고 답했다.



홍 감독도 "코치진에서 김민재의 종아리가 아프다고 했고, 본인과 의사소통해서 경기를 뛰기 어렵다고 해 교체를 결정한 것이다. 그러고서 옆에서의 상황은 저는 정확히 잘 보진 못했다"면서 "교체에 대한 불만 같은 것은 전혀 아니다. 본인이 교체를 원했고, 그렇기에 바꾼 것"이라고 밝혔다.



김민재가 아쉬움을 드러낸 수비 간격에 대해 홍 감독은 "상대에게 공을 뺏기는 과정이 좋지 않았다. 뺏기더라도 콤팩트하게 움직이면서 바로 압박해서 볼을 탈취하는 움직임이 1·2차전에는 괜찮았는데, 결과적으로는 체력적인 어려움이 있어서 안 됐던 것 같다"면서 "뛰지 못하면 간격이 벌어질 수밖에 없다"고 말했다.

<연합>

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