“점점 더 멀어져 간다∼” 한국 32강 진출 가능성 더 떨어졌다…에콰도르, E조 1위 확정한 독일에 역전승 거두며 승점 4로 E조 3위 차지

[몬테레이=남정훈 기자] ‘남아공 쇼크’로 인해 A조 3위에 그친 한국의 32강 토너먼트 진출 가능성이 점점 떨어지고 있다. 에콰도르가 이미 E조 1위를 확정한 ‘전차 군단’ 독일을 상대로 짜릿한 역전승을 거두며 한국보다 더 높은 승점으로 E조 3위를 확정했다.

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에콰도르는 26일(한국시간) 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 E조 최종전에서 독일에 2-1 역전승을 일궈냈다. 이날 승리로 승점 3을 추가해 승점 4(1승1무1패)가 된 에콰도르는 독일(승점 6, 2승1패), 코트디부아르(승점 6, 2승1패)에 이어 E조 3위를 기록했다.

에콰도르는 이날 기준 12개 조 3위 팀 가운데 1위로 올라섰다. 반면 A조에서 1승2패(2득점 3실점)로 승점 3(골 득실 -1)을 얻는 데 그친 한국은 각 조 3위 중 상위 8개 팀에 주어지는 32강 진출권 경쟁에서 5위로 밀려났다. 점점 초조하게 다른 나라들의 경기 결과를 지켜봐야 하는 서글픈 처지에 놓인 홍명보호다.

독일과 에콰도르는 전반 이른 시간부터 한 골씩을 주고받았다. 경기 시작 2분 만에 플로리안 비르츠의 패스를 받은 레로이 자네가 시원한 왼발슈팅으로 골망 왼쪽 하단을 흔들며 독일이 먼저 포문을 열었다.

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하지만 에콰도르는 7분 뒤 승부의 균형을 맞췄다. 페드로 비테가 펠릭스 은메차의 공을 가로채 닐손 앙굴로에게 연결했고, 앙굴로가 페널티 지역 외곽에서 정교한 슈팅으로 동점 골을 뽑아냈다.

팽팽하던 흐름은 후반 32분 에콰도르 쪽으로 기울었다. 코너킥 상황에서 케빈 로드리게스가 머리로 넘겨준 공을 문전의 곤살로 플라타가 마누엘 노이어 골키퍼 앞에서 발끝으로 밀어 넣으며 역전극을 완성했다.

동시간대 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 같은 조 경기에서는 코트디부아르가 퀴라소를 2-0으로 제압했다. 조별리그를 2승1패(승점 6·골득실 +2)로 마친 코트디부아르는 독일(골득실 +6)과 승점에서 동률을 이뤘으나, 승자승 원칙에서 밀려 조 2위로 32강에 진출했다. 이날 경기에 앞서 이미 E조 1위를 확정한 독일은 한국이 32강에 오를 경우 32강전에서 만날 가능성이 있는 나라 중 하나다.

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24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보며 아쉬운 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

이번 대회에서 월드컵 본선 무대를 처음 밟은 퀴라소는 앞선 에콰도르전에서 상대의 슈팅 28개(유효 슈팅 15개)를 막아낸 골키퍼 엘로이 룸의 눈부신 선방에 힘입어 0-0 무승부라는 이변을 연출하기도 했으나, 최종 4위로 대회를 마감했다.

코트디부아르는 니콜라 페페의 멀티 골로 승리에 쐐기를 박았다. 전반 7분 퀴라소 수비진이 공을 제대로 걷어내지 못한 틈을 타 얀 디오망데가 공을 탈취했고, 골라인 부근에서 중앙으로 내준 패스를 페페가 가볍게 마무리하며 선제골을 터뜨렸다. 이어 후반 19분에는 이브라힘 상가레의 정교한 침투 패스를 받은 페페가 룸 골키퍼와의 일대일 상황에서 골대 왼쪽 상단을 꿰뚫으며 멀티 골을 완성했다.

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