서산 농가서 탈출한 늑대개 11마리 모두 귀환

충남 서산의 한 농가에서 탈출했던 늑대개(울프독) 11마리가 열흘 만에 모두 귀환했다.



26일 충남도 소방본부에 따르면 전날 오후 5시40분께 당진시 정미면의 한 야산에서 어린 늑대개 1마리를 발견한 데 이어 이날 0시20분께 같은 장소에서 1마리를 더 발견, 뜰채로 포획했다.

농가의 늑대개들. 연합뉴스 유튜브 영상 캡처

앞서 서산시 운산면 한 농가에서 지난 16일 오전 2시께 사육 중이던 18마리 가운데 11마리가 탈출했다.



시는 나흘 동안 탈출견 7마리를 차례로 포획했지만, 나머지 4마리는 잡히지 않아 포획용 틀을 설치하고 현장 순찰을 해왔다.



성견 두 마리는 지난 23일과 24일 스스로 농가에 돌아왔고, 전날에 이어 이날 나머지 5개월 된 새끼 늑대개 2마리까지 최종 포획하는 데 성공했다.



이로 인한 인명피해나 가축 피해 등은 없었지만, 인접한 당진지역까지 출몰했다는 목격담이 잇따르면서 인근 주민들이 불안감을 호소해 왔다.



늑대개는 동물보호법상 맹견으로 분류되지는 않는다.

<연합>

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