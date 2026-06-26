외국인 5월 한국주식 47조 '역대급 팔자'…지분율도 사상최고

외국인이 지난달 국내 증시에서 47조원이 넘는 주식을 순매도하며 또 역대 최대 규모의 '셀코리아'를 기록했다.



그럼에도 코스피 강세로 외국인 보유 종목의 지분가치가 늘어나면서 외국인 지분율은 35%를 돌파해 역대 최고 수준을 나타냈다.

코스피가 5%대 급등 마감한 지난 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피·코스닥 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전일 대비 459.28p(5.42%) 오른 8930.30, 코스닥은 21.50p(2.36%) 내린 887.81로 장을 마쳤다. 연합뉴스

26일 금융감독원이 발표한 '2026년 5월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 지난달 외국인 투자자는 국내상장주식 47조190억원을 팔아 5개월 연속 순매도 기조를 이어갔다. 유가증권시장에서 49조410억원을 순매도한 반면, 코스닥시장에서 2조220억원을 순매수했다.



올해 들어 지난달까지 누적 순매도 규모는 114조2천240억원으로, 작년 연간 순매도액(11조768억원)의 10배를 웃돌았다.



이처럼 막대한 매물을 쏟아냈음에도 지난달 기준 외국인 상장주식 보유잔액은 총 2천852조3천억원으로 전월보다 730조9천억원 증가했다. 시가총액 대비 외국인 지분율도 35.3%로 역대 가장 높은 수준을 기록했다.



외국인이 차익 실현을 위해 대대적인 매도에 나섰지만, 외국인이 보유한 주요 종목 주가가 가파르게 오르면서 잔액과 지분율이 늘어났기 때문이다.



지역별로는 미주(33조2천억원), 유럽(7조4천억원), 중동(1조1천억원), 아시아(1천억원) 순으로 순매도 규모가 컸다.



국가별로는 미국이 28조8천610억원을 순매도해 전체 매도액의 절반 이상을 차지했다. 그러나 미국의 보유 규모는 지난달 말 기준 1천188조470억원으로 작년 말(546조410억 원)의 2배 이상이 됐다. 외국인 전체 보유액의 41.7%에 달한다.



이어 캐나다가 4조2천710억원을 순매도했고, 노르웨이(2조2천930억원)와 홍콩(2조130억원) 등은 순매수했다.



한편 채권 시장은 두 달째 순투자가 이어졌다.



지난달 외국인은 11조7천150억원을 순매수하고 2조9천240억원을 만기상환 받아 총 8조7천910억원을 순투자했다.



지역별로는 유럽이 5조7천억원으로 가장 많이 순투자했고 아시아(2조원), 미주(6천억원), 중동(1천억원) 등이 뒤를 이었다.



종류별로는 국채에 9조9천억원이 순투자됐으나, 특수채는 1조1천억원어치가 순회수됐다.



지난 5월 말 기준 외국인 상장채권 보유액은 전월보다 8조4천억원 늘어난 333조6천억원(상장잔액의 11.7%)으로 집계됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지