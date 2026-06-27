26개 질문으로 알아본 6·25 주요 쟁점

인사이트 6·25/이광수/길찾기/2만2000원

6·25전쟁을 26개 질문으로 설명한 전쟁사 입문서다. 소련이 유엔 안전보장이사회에서 연합군 결성에 거부권을 행사하지 않은 이유와 북한군의 서울 점령 뒤 진격 지연 문제, 핵무기 사용 가능성 등을 다룬다. 육군사관학교 출신인 저자는 육군대학에서 한국전쟁사를 가르친 경험과 젊은 장교들과의 토론을 바탕으로 주요 쟁점을 정리했다.

이광수/길찾기/2만2000원

서술은 전쟁의 발생 배경과 초기 전황과 유엔군 참전과 정전협정 이후의 한반도 질서를 질문별로 나누어 전개된다. 6·25 당일 국군 수뇌부에 정말로 적과 내통한 간첩이 있었는가. 북한군이 서울을 점령한 후 이남으로 신속히 진격하지 못하고 3일간 지체한 진짜 이유는 무엇인가. 당대 최강 전투력이었던 미 제24사단이 초기 북한군에게 패배한 원인은 무엇인가. 납득하기 어려운 초기 전황을 둘러싼 여러 의문점도 해설된다. 애치슨 선언과 반공포로 석방, 서해 북방한계선 문제도 검토 대상에 포함된다. 각 사안에 대해 역사적 사실과 국제정치적 조건과 군사작전의 맥락을 연결해 해석한다. 본문에는 표와 상황도가 함께 실려 전황과 작전의 흐름을 확인할 수 있다.

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