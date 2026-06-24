미세먼지 노출시 건성 발생·악화…외출 후 피부관리 필요

미세먼지 노출이 대표적인 만성 염증성 피부질환인 건선의 발생 및 악화에 영향을 주는 것으로 확인됐다. 미세먼지 농도가 높은 날 건선·알레르기 질환자 등은 외출 후 세안·보습 등 피부 관리를 철저히 하는 것이 필요하다.

경기 광주시 남한산성 서문 전망대에서 바라본 서울 도심이 뿌옇다. 뉴시스

질병관리청 국립보건연구원은 24일 국민건강보험공단 자료를 활용해 전국 단위 성인 약 840만명을 대상으로 수행한 아시아 인구 기반의 최대 규모 연구인 ‘대규모 건강 코호트를 활용한 미세먼지 등 대기오염 노출 건강 영향 연구’를 발표했다.

건선은 전 세계 인구의 약 2~3%가 앓고 있는 만성 염증성 피부질환으로 유전적 요인뿐만 아니라 생활환경, 면역반응, 대기오염 등 다양한 환경적 요인이 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

분석 결과, 장기간 미세먼지에 노출될수록 건선 발생 위험이 높아지는 것으로 나타났다. 연평균 초미세먼지(PM2.5) 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때 건선 발생 위험은 약 19% 증가했다. 미세먼지(PM10) 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때는 발생 위험이 약 27% 늘었다.

이미 건선을 앓고 있는 환자의 경우, 단기간 미세먼지 농도가 높아질 때 증상이 악화할 위험도 증가했다. 일평균 초미세먼지 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때 건선 악화 위험은 약 3% 뛰었고, 미세먼지 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때 악화 위험이 약 1% 늘었다.

특히 60세 미만, 도시 거주자, 흡연 경험자, 의료 급여 수급자, 알레르기 질환 동반자 등에서 초미세먼지 노출과 건선 발생 간 관련성이 상대적으로 크게 나타났다.

김원호 만성질환융복합연구부장은 “이번 연구는 미세먼지 노출 저감이 피부질환 예방·관리 측면에서도 중요하다는 점을 시사한다”며 “미세먼지 농도가 높은 날 건선·알레르기 질환자 등은 외출 후 세안·보습 등 피부 관리를 철저히 하고 증상이 악화할 경우 의료기관을 방문하는 등 건강관리에 유의할 필요가 있다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지