혼밥 이어 ‘혼과일’ 뜬다?…올여름 ‘미니 수박’ 인기라는데 [FOOD+]

여름 대표 과일인 수박 소비가 달라지고 있다. 크기가 큰 일반 수박 대신 혼자 또는 둘이 먹기 좋은 ‘애플수박’을 찾는 이들이 많아졌다. 1~2인 가구 증가와 간편 소비 트렌드가 맞물린 데다 소셜미디어서비스(SNS)를 통한 입소문과 산지 직송 서비스 확대까지 더해지면서 여름 대표 과일로 자리 잡는 모습이다.

애플수박은 일반 수박보다 냉장고 보관이 쉽고 한 번에 먹기 적당해 혼자 사는 소비자나 신혼부부 사이에서 특히 선호도가 높다. 챗GPT 생성 이미지

24일 식품업계에 따르면 애플수박은 무게가 1~2㎏ 정도로, 한 손에 들 수 있을 만큼 크기가 작은 것이 특징이다. 일반 수박보다 냉장고 보관이 쉽고 한 번에 먹기 적당해 혼자 사는 소비자나 신혼부부 사이에서 특히 선호도가 높다. 껍질이 얇아 먹을 수 있는 과육 비율이 높고 당도도 뛰어나 ‘작지만 알차다’는 평가를 받는다.

실제로 SNS에서는 ‘애플수박’, ‘미니수박’, ‘혼수박’ 등의 해시태그와 함께 시식 후기와 먹방, 화채 레시피 등이 공유되고 있다. “한 번에 다 먹을 수 있어 좋다”, “일반 수박 먹고 싶어도 보관이 부담인데 냉장고에 쏙 들어간다”, “캠핑이나 피크닉에 가져가기 편하다”는 반응이 이어지며 젊은 소비층의 관심을 끌고 있다.

수요가 늘면서 온라인 구매도 한층 편리해졌다. 대형 온라인몰과 농가 직거래 플랫폼에서는 산지 직송 서비스를 확대하며 애플수박 판매를 강화하고 있다. 소비자들은 무거운 수박을 직접 들고 오지 않아도 산지에서 수확한 신선한 애플수박을 원하는 날짜에 배송받을 수 있어 편의성이 높아졌다는 평가다. 업계에서는 이 같은 산지 직송 서비스 확대가 애플수박 수요를 더욱 끌어올리는 요인으로 작용하고 있다고 보고 있다.

◆ 크기 작은 애플수박, 맛은 괜찮을까?

SNS에서는 ‘애플수박’, ‘미니수박’, ‘혼수박’ 등의 해시태그와 함께 시식 후기와 먹방, 화채 레시피 등이 인기를 끌고 있다. 유튜브 쇼츠 영상 갈무리

일부 소비자들 사이에선 일반 수박보다 맛이 떨어지는 건 아닌지 우려하기도 한다. 하지만 크기가 작다고 맛이 떨어지는 것은 아니다. 시중에 유통되는 애플수박의 당도는 11~13브릭스(Brix) 수준으로 높은 편이다. 일반 수박보다 껍질이 얇아 먹을 수 있는 과육 비율이 높고, 씨앗도 작고 부드러워 그대로 먹기 편하다는 평가도 있다.

수분 함량도 일반 수박과 큰 차이가 없다. 전체의 약 90% 이상이 수분으로 이뤄져 있어 무더운 여름철 수분 보충과 갈증 해소에 도움이 된다. 붉은 과육에는 항산화 성분인 라이코펜과 비타민 C가 함유돼 있으며, 칼륨도 들어 있어 체내 수분 균형 유지와 나트륨 배출에 도움을 줄 수 있다. 100g당 열량은 약 30㎉ 수준으로 낮아 가볍게 즐길 수 있는 건강 간식으로도 주목받고 있다.

◆ 여름 디저트부터 한 끼 식사까지…활용법도 다양

1~2인 가구 증가와 간편 소비 트렌드가 이어지면서 애플수박을 비롯한 미니과일 인기가 높아지고 있다. 챗GPT 생성 이미지

애플수박은 그냥 먹어도 맛있지만 즐기는 방식도 다양하다.

대표적인 메뉴는 수박화채다. 깍둑썰기한 애플수박에 우유나 탄산수, 얼음, 각종 과일을 넣으면 간편하게 여름철 별미가 완성된다. 여기에 그릭요거트나 코코넛워터를 활용한 저당 화채 레시피도 SNS를 중심으로 인기를 끌고 있다.

애플수박을 활용한 홈메이드 수박주스와 스무디도 인기다. 먹기 좋은 크기로 자른 애플수박을 밀폐용기에 담아 2~3시간 정도 냉동한 뒤 믹서기에 갈면 얼음을 많이 넣지 않아도 시원한 슬러시 형태의 음료를 즐길 수 있다. 애플수박 자체의 당도가 높아 설탕이나 시럽을 넣지 않아도 자연스러운 단맛을 느낄 수 있는 것이 장점이다.

취향에 따라 레몬즙과 민트 잎을 곁들이면 청량감이 한층 살아난다. 탄산수를 섞어 에이드처럼 가볍게 즐기거나, 그릭요거트나 우유를 넣어 든든한 스무디로 만들어 마시는 방법도 인기다. 냉동 애플수박에 바나나나 망고를 더한 과일 스무디 레시피도 젊은 층을 중심으로 관심을 끌고 있다.

가벼운 식사 메뉴로도 활용 가능하다. 한입 크기로 자른 애플수박에 루콜라나 어린잎채소, 방울토마토를 넣고 페타치즈나 모차렐라치즈를 곁들이면 달콤함과 짭조름한 풍미가 어우러진 과일 샐러드가 완성된다. 여기에 올리브오일과 발사믹 식초를 더하면 별다른 조리 없이도 카페 스타일의 브런치를 즐길 수 있다.

입맛 없는 날 냉국수에 애플수박을 곁들이는 것도 방법이다. 소면이나 중면을 삶아 찬물에 헹군 뒤 차갑게 준비한 동치미 국물이나 냉면 육수에 담고, 한입 크기로 썬 애플수박과 오이채, 삶은 달걀, 방울토마토 등을 올리면 시원한 여름 별미가 완성된다. 기호에 따라 얼음이나 참깨를 더하면 더욱 깔끔한 맛을 즐길 수 있다. 최근엔 과일을 활용한 냉국수와 냉면 레시피가 인기를 끌면서 제철 애플수박을 토핑으로 활용하는 사례가 늘고 있다.

◆ ‘혼과일’ 시대, 미니과일 인기 확산

애플수박 외에도 소용량으로 즐길 수 있는 미니과일에 대한 관심도 커지고 있다. 1~2인 가구 증가와 함께 한 번에 먹기 부담 없는 과일을 찾는 소비자가 늘면서 관련 제품 판매도 확대되는 추세다. 대형마트와 편의점에서는 컵과일 판매도 증가하고 있다. 수박과 멜론, 파인애플, 망고 등을 먹기 좋은 크기로 손질해 담은 제품은 출근길이나 간식으로 인기가 높다.

수박과 멜론, 파인애플, 망고 등을 먹기 좋은 크기로 손질해 담은 제품은 컵과일도 출근길이나 간식으로 인기가 높다. 클립아트코리아 제공

유통업계는 앞으로도 1~2인 가구 증가와 간편 소비 트렌드가 이어지면서 애플수박을 비롯한 미니과일 시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있다.

업계 관계자는 “1~2인 가구 증가와 건강한 식생활에 대한 관심이 높아지면서 크기가 작고 보관이 편리한 미니과일 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세”라며 “애플수박은 생과뿐 아니라 화채, 스무디, 샐러드 등 다양한 레시피로 활용할 수 있어 여름철 대표 과일로 자리매김할 것으로 기대된다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지