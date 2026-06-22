종합특검, ‘계엄 합수부 지원 논의’ 의혹 홍장원 3차 소환…혐의 부인

3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(특검 권창영)이 홍장원 전 국가정보원 1차장을 3차 소환했다.

종합특검팀은 22일 오전 10시부터 홍 전 차장을 내란 중요임무 종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 지난달 22일과 이달 11일에 이어 세 번째 소환이다.

홍장원 전 국가정보원 1차장(왼쪽)과 김명수 전 합동참모본부 의장이 22일 각각 피의자 조사를 받기 위해 경기 과천 2차 종합특검 사무실로 출석하며 취재진 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

이날 오전 9시30분쯤 경기 과천시 특검팀 사무실에 도착한 홍 전 차장은 국정원이 12·3 비상계엄 선포 직후 열린 정무직·부서장 회의에서 계엄사 합동수사본부 업무 지원을 논의했다는 의혹에 대해 “전혀 그건 말이 안 된다. 합수부의 ‘합’ 자도 나오지 않았다”고 부인했다. 계엄 당일 부서장 회의를 소집해 국군방첩사령부와 연락 체계를 만들 것을 지시했다는 의혹에 대해서도 “(특검이) 단단히 오해한 부분이기 때문에 잘 설명했다”고 말했다.

종합특검팀은 홍 전 차장이 계엄 당일 1차장 산하 부서장 회의를 소집해 계엄에 관여하는 취지의 지시를 했다고도 의심하고 있다. 홍 전 차장은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 이후 미국 정보기관을 접촉해 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달하려 한 혐의도 받는다.

앞서 종합특검팀은 국정원 관계자 등을 조사하는 과정에서 국정원이 비상계엄 다음 날 오전 국가안보실로부터 ‘우방 국가에 비상계엄의 배경을 설명하라’는 요청과 함께 한글로 작성된 문건을 전달받은 정황을 포착했다고 밝혔다. 이후 조태용 전 국가정보원장의 지시에 따라 1차장 산하 해외 담당 부서는 주한 미국 중앙정보국(CIA) 책임자를 국정원으로 불러 문건 취지를 설명했으며, 홍 전 차장은 이 모든 과정을 보고받고 재가했다는 게 특검팀 시각이다.

같은 날 종합특검팀은 김명수 전 합동참모본부 의장도 소환해 조사 중이다. 지난 15일 특검팀이 청구한 구속영장이 법원에서 기각된 후 이뤄진 첫 조사다.

김 전 의장은 비상계엄 선포 당시 합참 지휘통제실에서 군이 국회 등에 투입되는 상황을 지켜보고도 이를 막지 않고 계엄사령부를 함께 구성하는 등 내란에 가담한 혐의를 받는다.

김 전 의장 측은 그간 계엄 선포와 동시에 국방부 장관이 직접 계엄군을 지휘·통제했고 의장은 의사결정 과정에서 배제돼 계엄군에 대한 지휘권을 행사할 수 없는 상태였다며 혐의를 전면 부인했다.

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