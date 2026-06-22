靑, 국정 지지율 하락에 “엄중·겸허히 받아들여…국민 걱정 더욱 세심히 살피겠다”

청와대는 22일 최근 이재명 대통령 국정 지지율 하락 추이에 대해 “엄중하고 겸허하게 받아들인다”며 “국민께서 무엇을 걱정하고 무엇을 바라고 계신지 더욱 세심하게 살피겠다”는 입장을 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 “최근 지지율 변동은 민생경제 상황에 대한 국민의 체감과 국정운영 전반에 대한 평가가 종합적으로 반영된 결과로 본다”며 이같이 말했다.

서울 종로구 세종로 청와대 본관. 뉴스1

6·3 지방선거 이후 이 대통령 국정 지지율은 하락하는 추세다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15∼19일 전국 만 18세 이상 유권자 2517명을 대상으로 조사해 이날 발표한 여론조사 결과에 따르면 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난주 대비 4.8%포인트 하락한 46.7%로 나타났다. 리얼미터 조사에서 이 대통령 지지율이 40%대로 내려온 것은 취임 후 이번이 처음이다. 부정 평가는 전주 대비 5.5%포인트 상승한 49.7%로 집계됐다.

리얼미터는 “선거관리 부실 사태로 촉발된 책임론 확산과 여당 내 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 요인으로 작용했다”며 “유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파 등 일부 긍정 요인에도 불구하고 자산시장 양극화 우려가 부각되며 중도층과 수도권을 중심으로 지지 이탈이 나타나 하락세가 이어진 것으로 보인다”고 분석했다.

이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌으며, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 4.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

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