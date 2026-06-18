‘무더위’ 온열질환자 300명 육박… 작년 같은 기간 1.5배

전국에 무더위가 이어지면서 올해 온열질환 감시체계가 가동된 뒤 300명에 달하는 온열질환자가 발생한 것으로 조사됐다.

18일 질병관리청의 온열질환 응급실 감시체계에 따르면 지난 16일까지 응급실을 찾은 온열질환자는 297명으로 집계됐다.

올해 온열질환 감시체계가 가동된 뒤 300명에 달하는 온열질환자가 발생한 것으로 조사됐다. 연합뉴스

질병청은 지난달 15일부터 전국 516개 응급실 운영 의료기관과 함께 온열질환 감시체계를 가동하고 있다. 한 달 사이 약 300명이 온열질환으로 응급실을 찾은 것이다. 이는 지난해 같은 기간(192명)에 비하면 1.5배 규모다.

전국 곳곳에서 무더위가 나타난 16일에만 13명(잠정치)의 온열질환자가 발생했다.

올해 온열질환자 현황을 보면 남성이 206명(69.4%)으로, 여성(30.6%)의 2배가 넘었다.

연령별로 보면 40대(16.5%)와 30대(16.2%)가 많았지만 60대(13.5%)와 70대(12.5%) 비율도 높았다. 3명 가운데 1명꼴(30.0%)로 65세 이상 고령자였다.

질환별로 살펴보면 열탈진이 156명(52.5%)으로 절반 이상이었고, 열사병(60명, 20.2%)과 열실신(49명, 16.5%) 순이었다.

경북 고령군 다산면의 한 밭에서 농민들이 뙤약볕 아래 파 모종을 심고 있다. 연합뉴스

온열질환은 폭염이나 고온에 장시간 노출될 때 체온 조절 기능이 무너져 발생하는 급성 질환이다. 가벼운 어지럼증이나 두통, 근육 경련, 피로감으로 시작하더라도 계속 방치할 경우 생명이 위험할 수 있어 주의가 필요하다.

온열질환 사망자의 추정 사인은 대부분 열사병인데 체온 조절 기능이 무너져 중추신경계 이상과 장기 손상으로 이어질 수 있는 가장 위험한 형태의 온열질환이다. 의식 저하, 혼돈, 발작 같은 신경학적 증상을 동반할 수 있고 환자의 피부가 뜨겁고, 건조하게 보일 수도 있다.

전날인 17일 경북 내륙에 올해 첫 폭염주의보가 발령된 데다 이날도 전국적으로무더위가 이어질 것으로 보여 야외활동할 때 주의가 필요하다.

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