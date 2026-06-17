경찰, 잠실개표소 진입 막은 여성 업무방해 수사

대한체육회 산하 체육단체들의 올림픽공원 핸드볼경기장 사무실 진입을 홀로 막아 온라인상에서 ‘올다르크’(올림픽공원 잔다르크)로 불린 여성이 경찰 수사를 받게 됐다. 경찰은 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’에서 벌어지는 불법행위에 대한 엄정 대응 방침을 재차 강조했다.

지난 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에서 시민들이 국민의힘과 대한체육회 관계자들의 진입을 봉쇄하기 위해 문을 잡고 있다. 연합뉴스

서울 송파경찰서는 17일 “핸드볼경기장에서 체육회 관계자들이 전날 2시간여 동안 국제경기 준비와 회계 준비 등 최소한의 업무 정상화를 위한 사무실 진입을 시도했으나 일부 시민들의 저지로 무산됐다”며 “동행한 경찰관들이 수차례에 걸쳐 체육회에 대한 업무방해 행위는 사법처리될 수 있음을 경고하고 설득했음에도 불법상황이 해소되지 않았다”고 밝혔다. 이어 “채증자료를 토대로 즉시 수사에 착수해 엄정하게 사법처리할 예정”이라고 강조했다.

수사 대상에는 개표소 진입을 홀로 끝까지 막아 시위대 사이에서 올다르크라며 추앙을 받은 여성 A씨도 포함된다. A씨는 전날 개표소 봉쇄 시위 참가자들과 국민의힘 장동혁 대표가 경기장 진입에 합의한 뒤 실제 진입하려 하자 경기장 문을 붙잡고 약 2시간 동안 통행을 막았다. 장 대표 등이 설득했지만 A씨는 개표소 내 투표지·투표함에 대한 보전 절차가 먼저 이뤄져야 한다며 물러서지 않았고 결국 진입은 무산됐다. 이후 A씨는 경찰의 보호를 받으며 현장에서 빠져나갔으며, 이날 오전에는 시위 현장에서 보이지 않고 있다.



시위 이틀째인 6일 현장 경찰관을 30분 넘게 따라다니며 “중국 공안이냐” 등의 발언과 욕설을 하고 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 시위 참가자도 수사 대상이다.

요지부동 시위대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 봉쇄 시위가 이어지고 있는 17일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 시위 참가자들이 자리를 사수하고 있다. 전날 야당 중재로 합의된 대한체육회 산하 체육단체들의 핸드볼경기장 사무실 진입이 시위 참가자 한 명의 반대로 불발됐다. 유희태 기자

서울경찰청 소속 김모 경정과 그의 아내는 전날 김 경정을 모욕하고 공무 집행을 방해한 혐의로 보수 유튜버 등 다수를 송파경찰서에 고소했다. 전날 피해자 조사를 마친 경찰은 피의자 신원 파악에 나선 것으로 알려졌다. 투표용지 부족 사태가 벌어진 송파구 잠실7동 제2투표소의 투표용지 보관상자를 폐기했다고 밝힌 선거관리위원회를 증거인멸 혐의로 고발한 사건은 검경 합동수사본부가 경찰로부터 넘겨받아 수사한다.

헌법재판소는 6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’와 관련해 제기된 헌법소원 4건 중 1건을 각하했다.



헌재는 일반 시민 1명이 낸 ‘제9회 전국동시지방선거 선거일 투표용지 부족 위헌확인’ 헌법소원 사건을 전날 사전심사에서 각하했다. 이 사건 청구인이 투표용지 부족 사태가 발생한 곳이 아닌 다른 지역에 거주하는 선거인이어서 “자기 관련성 요건을 갖추지 못했다”는 판단에서다. 각하는 당사자 적격성 등 청구 요건을 갖추지 못한 경우 본안 심리 없이 재판을 종료하는 것을 말한다. 나머지 헌법소원 3건은 아직 사전심사가 진행 중이다.

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