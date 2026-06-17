사막화 방지, 나무만 많이 심는다고 안된다…수분·관리가 생장 성패 갈라

사막화를 방지하기 위한 조림에 성공하기 위해선 나무를 많이 심는 것보다 수분 조건과 관리가 성패를 가르는 것으로 나타났다.

산림청 국립산림과학원 산림생태연구과 연구팀은 중국·몽골 등 동북아시아 건조지역 조림지에서 수년간 진행한 현장 조사 결과를 17일 내놨다.

중국 현장조사 구획사진. 국립산림과학원 제공

연구팀이 중국 후룬베이얼 초지의 구주소나무 조림지를 9년간 추적 조사한 결과 토양 수분과 수종 특성, 식재 시기 등이 사막화 방지 조림의 핵심 관리 요인으로 분석됐다.

모래언덕(사구) 높이에 따른 토양 수분 차이는 조림 초기 수목 생장과 생존율에 큰 영향을 미쳤다.

사구 약 2m 높이에서는 생존율이 100%, 평균 나무 높이가 3.77m였다. 반면 사구 약 6~8m 높이에서는 생존율이 40%까지 떨어졌다. 구주소나무의 평균 나무 높이도 사구 6m 높이에서 1.73m로, 사구 약 2m 높이의 46% 수준에 그쳤다.

몽골 룬솜 조림지에서는 수종별 관수 효과 차이가 뚜렷했다.

포플러와 비술나무를 대상으로 2018년부터 2023년까지 관수지역과 무관수지역의 생장량을 비교해보니 포플러는 관수지역의 연평균 수고 생장량이 39.7㎝로 무관수지역 14.6㎝보다 약 2.7배 높았다.

반면 비술나무는 관수지역 3.1㎝, 무관수지역 3.0㎝로 차이가 크지 않아 수종별 특성에 맞는 관수 기준 마련이 필요한 것으로 조사됐다.

몽골 현장조사 모습. 국립산림과학원 제공

식재 시기에 따른 생장 차이도 확인됐다.

몽골 바양항가이 포플러 조림지에서 2022년 가을에 식재한 나무와 2023년 봄에 식재한 나무의 평균 수고를 2025년 봄에 조사해보니 봄에 식재한 나무의 평균 수고는 185.2㎝였다. 반면 가을에 식재한 나무의 평균 수고는 103.3㎝에 그쳐 봄철 식재가 생장에 더 유리한 것으로 분석됐다.

연구팀은 “이는 몽골과 같은 건조·한랭 지역에서는 식재 직후의 기상 조건을 고려한 조림 시기 결정이 중요하다는 점을 보여준다”고 설명했다.

박기형 국립산림과학원 산림생태연구과 박사는 “건조지역 조림은 나무를 심는 데서 끝나는 것이 아니라 현지의 토양·수분 조건과 조림 수종 특성에 맞춘 관리가 이뤄져야 실질적인 성과를 낼 수 있다”며 “앞으로도 장기 모니터링을 바탕으로 사막화 방지 조림기술의 현장 적용성을 높이고 동북아시아 지역의 사막화 방지와 황사 저감을 위한 기초자료를 제공하겠다”고 말했다.

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