투타 겸업 유망주 엄준상, MLB 애리조나와 150만달러에 계약

투타를 겸업하는 유망주 엄준상(덕수고)이 KBO 신인드래프트를 건너뛰고 미국프로야구 메이저리그(MLB) 진출을 택했다.

MLB 애리조나 다이아몬드백스 구단은 17일 엄준상과 계약금 150만달러(약 22억6000만원)에 계약했다고 발표했다. 엄준상은 이날 미국 애리조나주 피닉스 체이스필드를 이날 방문해 토리 루벨로 감독, 빅리그 선수들과 인사하고 공식 입단 기자회견을 했다.

엄준상. 리코에이전시 제공

키 184㎝의 우투우타 선수인 엄준상은 고교 야구 명문 덕수고에서 3년간 타자로통산 타율 0.341, 홈런 7개, 타점 70개를 남겼다. 투수로는 지난해와 올해 2년간 5승 3패, 평균자책점 1.19를 올렸다. 53⅓이닝 동안 삼진 52개를 잡고 볼넷은 6개만 허용했다.

MLB닷컴은 엄준상이 견고한 수비 실력을 갖춘 유격수이면서 투수로도 활약했다며 최고 시속 153㎞, 평균 146∼148㎞의 빠른 볼과 최고 시속 140㎞ 슬라이더, 120㎞대 스플릿 핑거드 패스트볼을 던진다고 소개했다. 안정적이고 넓은 범위를 자랑하는 수비와 강한 송구를 갖춘 유격수 유망주로, 장타력과 콘택트 능력을 겸비해 공수 양면에서 성장 잠재력이 높다는 평가를 받고 있다.

엄준상은 “꿈에 그리던 메이저리그 무대에 도전할 수 있게 되어 정말 영광이다. 좋은 기회를 준 애리조나 구단에 감사드린다”고 소감을 밝혔다. 그는 “아직 부족한 점이 많은 만큼 누구보다 열심히 준비하고 배우겠다. 한 단계씩 성장해 빅리그 무대에 서는 모습으로 보답하겠다”고 각오를 밝혔다.

엄준상이 빅리그에 데뷔하면 김병현에 이어 애리조나 두 번째 한국인 메이저리거가 된다.

엄준상에 앞서 광주일고 우완 투수 박찬민이 지난달 필라델피아 필리스와 계약금 120만5000달러에 계약했다.

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