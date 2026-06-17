다카이치, G7서 중국 경제적 압박에 공동 대응 강조

다카이치 사나에 총리가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 중국을 언급하며 희토류 수출 제한 등 경제적 압박에 맞서 함께 대응해야 한다고 강조했다.

다카이치 사나에 총리. AP연합뉴스

요미우리신문에 따르면 다카이치 총리는 이날 G7 실무 세션인 '새로운 파트너십의 구축과 국제연대의 재구축' 회의에서 중국의 대일 조치가 G7과 동지국(우호국가)의 공급망에 심각하게 영향을 미칠 수 있는 상황을 우려하고 있다고 발언했다.



그러면서 G7 외에도 동지국, 국제기구와 협력해 핵심 광물의 공급망 강인화를 위해 노력하고, 광물 등을 생산하는 개발도상국에 대한 국제개발금융기구(MDBs)를 통한 지원을 강화하는 것이 중요하다고 강조했다.



자신의 외교 정책 중 하나인 '자유롭고 개방된 인도·태평양(FOIP)' 구상을 언급하며 인도·태평양 지역의 자율성과 회복력을 높이기 위해 협력을 확대하고 싶다고 각국의 협력을 요청했다.



같은 날 다카이치 총리는 에마뉘엘 마크롱 총리와 양자 회담을 갖고 경제 안보 협력에 뜻을 모았다



NHK에 따르면 다카이치 총리는 이날 마크롱 대통령과 약 20분간 회담했다.



두 정상은 이번 G7 정상회의에서 이뤄진 논의를 바탕으로 핵심 광물의 안정적 확보를 포함한 경제 안보 등의 분야에서 긴밀히 협력해나가기로 했다.



아울러 다카이치 총리가 북한의 비핵화와 일본인 납북 문제의 즉각적인 해결이 중요하다고 강조하자 마크롱 대통령은 공감을 표명했다.



이밖에도 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)에 서명하기로 한 것을 환영하고 최종 합의가 하루빨리 실현될 수 있도록 계속해서 모든 외교적 노력을 하겠다는 점을 확인했다.

<연합>

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