포항대, 영국 런던서 실시하는 ‘글로벌 역량 강화 해외연수’ 발대식 개최

포항대학교는 최근 평보관 1층 세미나실에서 ‘2026 글로벌 역량 강화 해외연수’ 발대식을 개최했다고 16일 밝혔다.

국제교육개발원 주관으로 열린 이번 발대식은 총장 축사, 최종 선발 학생 소감 발표, 학생 대표 결의문 낭독, 사업 소개 및 인솔 교직원 소개 등의 순으로 진행됐다.

포항대학교는 최근 평보관 1층 세미나실에서 ‘2026 글로벌 역량 강화 해외연수’ 발대식을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항대 제공

소감 발표에 나선 학생은 “좋은 기회를 제공해 주신 만큼 해외연수 기간 동안 성실히 참여해 많은 것을 배우고 성장해 오겠다”고 밝혔다.

학생 대표는 결의문 낭독을 통해 연수 프로그램에 적극적으로 참여할 것을 다짐했다.

이번 ‘2026 글로벌 역량 강화 해외연수’는 오는 6월 28일부터 7월 18일까지 약 3주간 영국 런던에 위치한 고등교육기관 연합체인 Capital City College Group 산하 Westminster Kingsway College에서 운영하는 ‘전공 연계 해외직무연수 프로그램’으로 진행된다.

연수 참가 학생들은 현지 교육과 직무 체험을 통해 전공 분야의 실무 역량을 강화하는 것은 물론, 영국의 역사와 문화를 직접 경험하며 글로벌 역량을 제고할 예정이다.

하민영 총장은 “이번 해외연수는 단순한 어학연수를 넘어 영국의 역사와 문화를 직접 체험하며 국제적 감각과 시야를 넓힐 수 있는 뜻깊은 기회가 될 것”이라며 “학생들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재로 성장하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

강명수 국제교육개발원장은 “새로운 환경에서의 다양한 경험은 학생들이 더 큰 세상으로 나아가는 소중한 자산이 될 것”이라며 “연수에 참여하는 학생들이 도전정신과 자신감을 바탕으로 의미 있는 성과를 거두길 기대한다”고 전했다.

한편, 포항대학교의 ‘글로벌 역량 강화 해외연수 프로그램’은 교육부가 지원하는 전문대학 혁신지원사업의 일환으로 운영되고 있다.

2023년부터 지속적으로 추진돼 올해 4기 연수단을 파견하게 됐다. 이를 통해 학생들의 글로벌 역량 강화 및 국제 경쟁력 제고에 기여하고 있다는 평가가 나온다.

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