[경제 단신] 삼성 ‘더 프레임’ 호텔 TV 라인업 출시 외

삼성 ‘더 프레임’ 호텔 TV 라인업 출시

삼성전자가 18일까지 미국 텍사스주 샌안토니오에서 열리는 세계 최대 호텔 기술 전시회 ‘하이텍 2026’에서 호텔용 아트 TV ‘더 프레임’(모델명 HL03H·사진)을 선보인다. 이번 신제품은 4K QLED 화질에 빛 반사를 최소화하는 안티 글레어 패널, 액자 형식의 27.5㎜ 두께 등을 적용한 것이 특징이다. 컬렉션 허브 기능을 탑재해 전원이 꺼져 있을 때도 호텔 투숙객에게 그림·사진 등의 예술작품 콘텐츠를 보여줄 수 있다. 이 제품은 삼성 호텔 TV 라인업 최초로 인공지능(AI)을 활용한 생성형 배경화면과 실시간 번역기능도 지원한다. 투숙객은 호텔이 미리 설정해 둔 이미지 외에도 개인별로 원하는 이미지를 생성해 TV에 띄워둘 수 있다.



카톡 채팅방서 챗GPT 바로 사용 서비스



카카오가 카카오톡 채팅방에서 사용할 수 있는 챗GPT 챗봇 기능을 선보인다고 16일 밝혔다. 챗GPT 챗봇은 카카오톡 그룹 채팅방, 1:1 채팅방 등에서 사용할 수 있다. 가족, 친구, 지인 등과 함께 있는 채팅방의 우측 상단 메뉴를 누르고 챗봇을 선택해 챗GPT 챗봇을 추가하면 된다. 채팅방 입력창에서 @ 기호와 함께 챗GPT 챗봇을 멘션해 원하는 프롬프트(명령어)를 작성하면 된다. 입력창 하단의 키보드 툴바에 노출되는 챗GPT 버튼을 누른 뒤 입력할 수도 있다. 현재 프롬프트 입력은 텍스트로만 가능하며, 이미지 생성 기능도 지원한다. 예를 들어 “@ChatGPT 오늘 날씨 알려줘”와 같이 입력하면 챗GPT가 채팅방 내에서 답변한다.



7월 유류할증료 최대 10만7500원 ↓



국제유가 하락에 따라 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 상당폭 줄어든다. 16일 항공업계에 따르면 7월 발권하는 항공권에 유류할증료 19단계가 적용된다. 이번 달 적용된 27단계보다 8계단 내려갔다. 유류할증료 기준인 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)이 갤런당 338.3센트(5월16일∼6월15일 기준)로 하락했기 때문이다. 4월16일∼5월15일엔 갤런당 410.02센트를 기록했다. 대한항공은 이달 노선에 따라 편도 기준 최소 6만1500원, 최대 45만1500원의 유류할증료를 부과했지만, 다음 달에는 4만6400원에서 34만4000원을 부과할 계획이다. 최대 구간 기준으로 보면 10만7500원 줄어든 수준이다.

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