‘與 책임’ 몰아가는 국힘… 재선거·특검 압박 [선관위 사태 후폭풍]

국민의힘이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 고리로 대여 공세 수위를 끌어올리고 있다. 이재명 대통령의 참정권 침해 인정 발언을 “립서비스”라고 비판하며 재선거와 특검 수용을 압박하는 한편, 개혁신당과도 국정조사·특검 대응에 공조하기로 했다. 선관위 관리 부실 논란을 정부·여당 책임론으로 확장하며 정국 주도권을 잡겠다는 전략이다.



장동혁 대표는 15일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 이 대통령이 유럽 순방 중 화상 수석보좌관회의를 열고 ‘국민들의 정당한 문제 제기를 인정하고 수용한다’고 밝힌 데 대해 “그냥 립서비스에 불과한 것 같다”고 꼬집었다. 장 대표는 “국민이 제기하는 문제 제기는 재선거를 실시하라는 것이고, 재선거를 하도록 만든 책임자들을 처벌하도록 특검하라는 것인데 이에 대해 아무 말도 하지 않았다”며 이 대통령의 입장 표명을 요구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당을 향해서도 날을 세웠다. 장 대표는 “김민석 국무총리, 민주당 정청래 대표는 목소리만 높일 게 아니라 당장 만나서 특검과 재선거를 논의하자”며 “당장 특검을 실시하고 국민의힘이 추천하는 특검에 수사를 맡겨야 한다. 국민이 납득할 수 있는 유일한 방법”이라고 강조했다.



국민의힘은 나아가 개혁신당과 함께 투표용지 부족 사태에 대한 국정조사와 특검 등 대여 공세에 공조하기로 했다. 정점식 원내대표는 이날 개혁신당 이준석 대표와 천하람 원내대표를 만나 투표용지 부족 사태와 공소취소 특검 대응 등에 협력하기로 뜻을 모았다. 다만 이 대표는 “실질적인 선관위 개혁 문제로 나서기 위해 내용적으로 모순인 사전투표 부정선거론은 빨리 버려야 한다”고 말했다.



국민의힘은 선관위의 총체적 관리 부실 문제도 재차 부각했다.



김은혜 국민의힘 의원이 선관위에서 받은 자료에 따르면, 지방선거 당일인 지난 3일 경기 과천시 선관위 사무실에 출근한 중앙선관위원은 노태악 당시 선관위원장과 위철환 당시 상임위원뿐이었던 것으로 나타났다. 비상임 선관위원 7명은 선거 당일 청사로 출근하지 않았다. 선관위 관계자는 “대통령 선거나 국회의원 선거 때는 당선인 결정을 해야 하기 때문에 비상임위원들이 출근하지만, 지방선거의 경우 중앙선관위에서 결정할 사안이 없다”고 설명했다. 김 의원은 “투표용지 부족 사태와 관련해 민원인이 직접 전화를 걸 정도의 상황이 벌어졌음에도 중앙선관위와 서울시 선관위 위원들은 단지 비상임이라는 이유로 출근조차 하지 않았다”며 “이미 유명무실 선관위였다”고 질타했다.

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