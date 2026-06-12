네이버클라우드, 실전형 ‘국방 AI’ 공개

네이버클라우드가 국방 분야 인공지능 전환(AX)을 위한 인공지능(AI) 전략을 공개했다. 네이버 클라우드는 국방 AI의 개발부터 실제 작전 현장 적용까지 이어지는 전력화 생태계를 구축한다는 계획이다.

소버린 AI 기반 국방 AX 발전 전략 세미나에서 발표하는 네이버클라우드 유경범 상무. 네이버클라우드 제공

11일 네이버클라우드에 따르면, 전날 대전컨벤션센터에서 열린 ‘InLEX 대한민국 국방산업발전대전’에서 ‘소버린 AI 기반 국방 AX 발전 전략 세미나’를 열고 전장에서 실행 가능한 국방 AI 구현을 위해 옴니모달 AI 모델과 FDE(전방 배치 엔지니어) 중심 운영 체계를 핵심 축으로 제시했다. 옴니모달 AI는 텍스트와 이미지, 음성, 영상 등 다양한 형태의 데이터를 별도로 결합하지 않고 개발 단계부터 하나의 모델 안에서 동시 학습하는 차세대 AI기술이다.



네이버클라우드 국방 AX 전담 조직 수장을 맡은 유경범 상무는 “하이퍼클로바X 옴니모달 모델이 다양한 전장 데이터를 하나의 작전 상황으로 통합 이해하고, 전장 변화 가능성을 예측하는 모델을 통해 지휘관이 이해할 수 있는 AI로 전환할 수 있다”고 설명했다.



네이버클라우드는 단순한 AI 개발을 넘어 전력화까지 이어지는 국방 특화 AI 생태계를 구축한다는 계획이다.

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