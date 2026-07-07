보증금 20만원 창고방서 ‘회당 3500만원 제왕’으로, 장민호의 24년

동료들이 전성기를 누릴 때 장민호는 늘 조명 뒤 그늘에 있었다. 1997년 1세대 아이돌로 가요계에 발을 내디뎠지만 그에게 허락된 것은 텅 빈 통장과 보증금 20만원짜리 창고방뿐이었다. 열악한 공간에서 피부병을 앓으면서도 그는 생계를 위해 공사판 벽돌 노동과 수영 강사를 마다하지 않았다. 바닥에서부터 끈기 있게 버텨온 세월을 지나 이제 그는 행사비 3500만원을 받는 트로트의 제왕으로 우뚝 섰다. 데뷔 이후 2020년대 마침내 최고의 전성기를 맞이하기까지 걸린 시간은 24년. 오늘날 장민호가 누리는 명성은 요행이 아니다. 세상이 그를 외면하고 잊었을 때도 단 한 번도 마이크를 내려놓지 않았던 성실함이 복리가 되어 돌아온 결과다.

24년이라는 인고의 세월을 견뎌내고 비로소 자신의 이름을 증명해 낸 가수 장민호. 호엔터테인먼트 제공

그의 시작은 찬란했다. 10대 후반의 나이에 아이돌 그룹 ‘유비스’의 메인 보컬로 음악 방송에 서며 당대 최고의 스타들과 나란히 주목받았다. 하지만 카메라 밖 현실은 냉혹했다. 기획사의 운영난으로 팀은 해체되었고 가수의 꿈을 포기할 수 없어 2004년 발라드 그룹 ‘바람’으로 재기를 노렸으나 이 역시 대중의 선택을 받지 못했다.

당장 먹고사는 문제가 눈앞을 가로막자 그는 생업의 현장으로 향했다. 가수로서의 옷 대신 먼지 가득한 작업복을 입고 공사장에서 벽돌을 날랐고 수영 강사로 뛰어들어 매일 물속에서 치열한 하루를 보냈다. 형편이 나아지지 않자 각종 재연 프로그램의 단역 배우로 카메라 앞에 서는 등 닥치는 대로 몸을 던졌다. 이 시기 그를 일으켜 세운 것은 가족이었다. 형은 동생이 꿈을 포기하지 않도록 매달 100만원이 넘는 거금을 보냈고 누나는 서울을 오가는 그의 지갑에 차비를 찔러넣어 주었다. 연예계를 뒤로한 채 이름 없는 가수로 살아가야 했던 시절은 그에게 상처를 남겼지만 노동의 가치와 가족이라는 버팀목을 뼈저리게 일깨워준 계기가 되었다.

꿈과 냉혹한 현실의 경계에서 마이크를 놓지 않기 위해 치열하게 버텼던 청춘의 한 페이지. ‘유비스’ 시절의 장민호. 인터넷 커뮤니티

이 고된 시간들은 그의 가요 행보를 뒤바꾸는 값진 자산으로 남았다. 특히 수영 강사 시절 특유의 싹싹함으로 회원들의 마음을 사로잡았던 경험은 성인가요 시장의 문을 두드리는 밑거름이 되었다. 트로트 시장의 주 소비층인 어머니뻘 회원들과 소통하며 그들이 어떤 이야기에 웃고 어떤 다정함에 마음을 여는지 현장에서 먼저 익힌 셈이다. 당장의 생활고를 해결하기 위해 쉼 없이 달려온 나날이 우여곡절 끝에 대중의 마음을 움직일 무기가 되어 돌아왔다.

결국 그는 2011년 트로트 가수로 전향하며 인생의 승부수를 던졌다. 첫 데뷔 이후 긴 시간을 거쳐 2013년 자신의 운명을 바꾼 곡 ‘남자는 말합니다’를 발표했다. 이 노래가 입소문을 타며 장민호라는 이름을 알리기 시작하자 작곡가 조영수는 그를 두고 “1세대 아이돌 출신이 겪을 수 있는 모든 실패와 고난을 바닥부터 이겨내고 살아남은 극히 드문 사례”라고 평했다.

기적처럼 찾아온 한 곡의 노래는 오랜 침묵을 깨우는 거대한 서막이 되었다. 카카오TV의 ‘트롯드림’ 캡처

장민호는 미디어가 단숨에 만들어낸 깜짝 스타가 아니라 현장이 키워낸 가수다. 방송 카메라가 그를 비추지 않을 때도 전국의 중소 행사장을 발로 뛰며 현역으로서의 시장성을 스스로 증명해 냈다. 과거 그가 자처했던 ‘트로트계의 BTS’라는 수식어는 전국 행사장에 아이돌급 팬덤을 몰고 다니며 이제는 진짜 별명이 되었다. 관객의 작은 눈빛과 몸짓 하나까지 세심하게 살피며 성인가요의 문법을 익혀 나간 그는, 마침내 2020년대 대한민국을 뒤흔든 트로트 전성기라는 시대의 흐름을 완벽하게 기회로 잡았다.

현재 가요 관계자들 사이에서 그는 회당 3500만원 선의 업계 최고 수준 대우를 받는 가수로 자리 잡았다. 보증금 20만원짜리 창고방에서 생계를 걱정하며 하루를 버텨내던 시절을 생각하면 그야말로 기적 같은 인생 반전이다. 대중이 장민호라는 인물에 열광하는 이유는 단순히 그가 이룬 물질적인 성공 때문만은 아니다. 오랜 시간 주변을 향해 보여준 변함없는 태도와 품격 때문이다.

화려한 스포트라이트 중심에서도 결코 혼자가 아님을 알기에 주변을 먼저 둘러보는 장민호. 호엔터테인먼트 제공

그는 긴 무명 시절을 함께 견뎌온 매니저와 코러스팀 등 스태프들의 복지와 처우를 직접 챙긴다. 명절과 어버이날에는 어머니의 취향을 세심하게 기억해 선물을 준비하는 것으로도 유명하다. 결핍의 시간을 잊지 않고 성취한 부를 주변과 나누는 방식을 고수한다. 밑바닥을 경험해 본 사람만이 가능한 성숙하고 일관된 실천이다.

장민호가 걸어온 길은 그가 왜 대체 불가능한 존재가 되었는지를 증명하며, 오늘을 사는 우리에게 묻는다. 아무런 보장도 없는 절망 속에서 과연 당신은 24년이라는 긴 시간을 버텨낼 수 있는가. 실패한 1세대 아이돌에서 트로트의 제왕이 되기까지 그가 보여준 것은 한 편의 극적인 성공 서사에만 머물지 않는다. 시련 앞에서도 묵묵히 제자리를 지키며 하루하루를 진실하게 채워나가는 뚝심, 그것이 24년의 기다림 끝에 장민호를 독보적인 위치로 올려놓았다. 그가 온몸으로 웅변한 이 삶의 방식은 지친 일상을 살아내는 이 시대 보통 사람들에게 건네는 격려이자 나침반이다. 눈부신 정상의 빛보다 더 값진 것은 보이지 않는 곳에서 그가 버텨낸 수많은 하루의 합이다.

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