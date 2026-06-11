쿠팡 “개인정보위 결정 유감…공식 의결서 수령 후 법적 절차”

쿠팡이 11일 ‘역대 최대’ 과징금을 부과한 개인정보보호위원회의 결정에 유감을 표명하고 법적 절차를 통해 사실관계를 명확하게 규명하겠다는 뜻을 밝혔다. 개보위는 이날 3750여만명의 개인정보가 유출된 쿠팡에 과징금 총 6246억8100만원을 부과했다. 이는 지난해 2324만명의 정보가 유출된 SK텔레콤(SKT) 사건 때 부과된 과징금(1348억원)을 훌쩍 뛰어넘는 액수다.

쿠팡. 뉴시스

쿠팡은 이날 입장문을 통해 “쿠팡은 이번 개인정보 유출 사고로 인해 고객과 국민께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 엄중한 책임을 통감하고 있다”고 말했다.

그러면서도 “개인정보 보호 프레임워크를 더욱 강화하고 새로운 의지로 고객 신뢰 회복을 위해 노력하겠지만, 작년 데이터 유출 사태와 관련 2차 피해를 방지하기 위한 선제적 조치와 명확한 사실관계에 근거한 설명이 개인정보위원회의 결정에 충분히 반영되지 못한 점 유감스럽게 생각한다”고 했다.

개인정보 유출 논란의 또 다른 쟁점이 된 쿠팡 파트너스 운영 방식에 대해서도 적법성을 강조했다. 쿠팡은 “이와 별도로 쿠팡 파트너스는 수천 명의 국내 크리에이터, 블로거, 소상공인들이 상품을 추천하고 수익을 창출하는 프로그램”이라며 “다른 글로벌 기업들과 동일한 제휴 모델을 사용하여 고객 데이터를 보호하고 적법하게 운영하고 있다”고 강조했다.

이어 “개인정보위원회로부터 공식 의결서를 수령한 후 법적 절차를 통해 사실관계를 명확하게 규명할 예정”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지