‘데이터 자산화”…GH, 공공건설 사전검토 디지털 전환

경기주택도시공사(GH)가 공공건설 사업의 첫 단추인 사전검토 업무를 디지털 기반으로 전면 개편했다.

GH는 경기도 공공건설지원센터가 공공건설·건축 사업계획을 데이터베이스(DB) 기반으로 통합 관리하는 ‘사전검토 정보시스템(PIS·Pre-review Information System)’을 구축하고 10일부터 운영에 들어갔다고 밝혔다.

경기주택도시공사(GH) 광교 사옥.

이번 GH의 PIS 구축은 공공건설 행정의 고질적 한계였던 정보의 파편화와 불투명성을 극복하려는 시도로 평가된다.

기존의 사전검토 절차는 지자체나 공공기관이 신청한 뒤 결과가 나올 때까지 진행 상황을 파악하기 어려워 이른바 ‘깜깜이 행정’이라는 지적을 받았다. 그러나 이번 시스템 도입으로 업무 처리 과정의 투명성을 확보하고 예산 집행의 효율성을 강화할 것으로 보인다.

우선 그동안 수기로 관리되던 대상 사업의 정보와 진행 상태, 검토 일정 등은 디지털로 체계화된다. 검토 과정에서 생산되는 모든 정보가 데이터화되면서 통계 분석과 성과 관리, 정책 자료 활용이 가능한 스마트 환경을 마련하게 됐다.

신청기관의 이용 편의성과 업무 투명성도 대폭 향상됐다. 공공기관과 지자체 등 신청기관은 사전검토 진행 현황을 온라인을 통해 실시간으로 확인할 수 있다.

아울러 시스템 내에 ‘신청기관 의견 등록’ 기능을 새로 도입해 피드백과 소통 기반을 넓혔다.

향후 센터는 시스템에 축적되는 데이터를 분석해 분야별·유형별 사업 현황, 처리 기간, 사업 규모 등 다양한 통계 자료를 제공할 계획이다. 나아가 온라인 접수 기능 도입 등 단계적 고도화 작업을 거쳐 사전검토 업무의 전방위적 디지털 전환을 지속해서 추진할 예정이다.

공공건설 사전검토 제도는 ‘경기도 공공건설서비스 지원 조례’에 따라 운영되는 제도다. 공공건설 사업의 타당성, 입지, 운영 계획 등 사업계획 전반을 설계 이전 단계에서 종합적으로 검토해 사업의 효율성과 공공적 가치를 높이는 데 목적이 있다.

경기도 내 공공건축 정책 수립 시 예산 낭비를 막고 최적의 인프라를 배치하는 나침반 역할을 할 것으로 기대된다.

다만, 시스템 도입 초기 발생할 수 있는 지자체 공무원들의 이용 혼선을 줄이기 위한 교육 지원과 향후 추진될 온라인 접수 고도화 과정에서의 보안성 확보는 과제로 남았다.

김용진 GH 사장은 “이번 정보시스템 구축은 사전검토 업무의 체계성과 활용성을 높이고 신청기관의 편의성을 향상하는 기반이자 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 데이터 기반 행정과 디지털 기술을 활용해 보다 효율적이고 신뢰도 높은 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.

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