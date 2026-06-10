의정부시장직 인수위원장에 이재준 전 고양시장 선임

김원기 더불어민주당 의정부시장 당선인이 10일 민선9기 시정 밑그림을 그릴 인수위원회 구성 마치고 명단을 공개했다.

인수위원장은 이재준 전 고양시장이 임명됐으며 대변인은 임문환 전 의정부시 국장이 맡는다. 명칭은 ‘시민주권 인수위원회’로 정했다.

김원기 의정부시장 당선인.

인수위원회는 교통·건설·안전, 경제·행정·환경·기획, 문화·복지·교육·체육 등 3개 분과 15명으로 구성됐다. 사무실은 시청 별관 인재교육원에 마련됐다.

이들은 민선 9기 시정비전 수립, 조직진단, 주요 공약 실행계획 검토, 재정여건 분석 등을 중심으로 활동하며 의정부의 발전과 민생 안정을 위한 실천적 대안을 마련하는 데 초점을 맞췄다.

김원기 당선인은 “ 새롭게 맞이할 시민주권시대의 민선 9기는 시정에 대한 쓴소리도 겸허히 들을 각오가돼 있어야 한다”며 다양한 의견과 비판까지 수용하겠다는 뜻을 밝혔다.

이어 “이번 ‘시민주권 인수위원회’는 오직 의정부 시민의 삶의 질 향상과 안정적인 시정 인수에만 집중하는 실용적 기구로 운영될 것”이라며 “전문성과 시민 주권이 균형을 이루는 열린 소통 행정의 첫 단추를 시민 여러분과 함께 차근차근 채워나가겠다”고 강조했다. 인수위 출범식은 11일 오전 열린다.

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