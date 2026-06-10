2030년까지 민간정원 360곳·지방정원 48곳 더 조성한다

2030년까지 국가정원은 2개소 이상, 민간정원은 360개소 이상, 지방정원은 48개소 이상 추가 조성될 전망이다.

산림청은 10일 이같은 내용의 ‘제3차 정원진흥기본계획’을 발표했다. 제3차 계획은 올해부터 2030년까지 5개년간 추진된다.

박은식 산림청장이 10일 정부대전청사에서 정원 문화 확산과 정원산업 활성화를 골자로 하는 ‘제3차 정원진흥기본계획’을 발표하고 있다. 산림청 제공

국가정원은 현재 전남 순천만국가정원과 울산 태화강국가정원 2곳이다. 30㏊ 이상 규모에 녹지면적 40% 이상, 주제정원 5개 이상의 요건을 충족하면 산림청장이 조성하거나 지정할 수 있다. 국가정원은 ‘5극3특’ 권역별로 물색해 2곳을 추가 조성할 방침이다. 지방정원은 10㏊ 이상, 녹지면적 40% 이상일 경우 시·도지사가 등록할 수 있다. 민간정원은 녹지면적 40% 이상이면 등록할 수 있다.

산림청은 일상 속 정원 접근성을 높이고 정원 문화 확산을 위해 민간정원 활성화와 생활정원 확충에 나선다.

‘민간정원 30선’을 선정해 홍보하는 한편 전문가 양성, 컨설팅 제공, 민관 거버넌스 구축 등 간접적 지원을 강화한다. 우수 민간정원에 뽑히면 각종 인센티브도 제공한다.

주민 참여 방식을 적용한 마을 정원 조성에도 속도를 낸다.

정원산업 생태계 육성을 위해 정원 소재 표준체계를 마련한다. 7월엔 국립정원소재센터가 문을 연다. 센터는 정원식물소재 가치 평가·발굴과 300종에 이르는 신품종 육성을 지원한다. 2030년엔 정원지원센터도 건립한다.

정원산업 시장 활성화를 위해 우수 정원소재 업체의 해외 수출 지원, 정원산업 심포지엄 개최 등도 진행한다.

2028년엔 정원분야 국가 전문 자격증을 신설한다. 연간 2만3000명의 정원분야 인력을 양성한다.

박은식 산림청장은 “정원 문화 확산과 정원산업 생태계 육성을 위해 관계부처와 지방정부와 협력을 강화하고 매년 시행계획을 수립해 정원 조성에서 사후관리까지 정책 이행력을 높여 나가겠다”고 말했다.

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