소비쿠폰 효과… 자영업 매출 2조8000억 늘어 [뉴스 투데이]

지난해 정부의 민생회복 소비쿠폰 지급으로 쿠폰 사용처였던 소상공인·자영업자의 매출이 추가로 약 2조8000억원 늘어난 것으로 추산됐다. 가계의 경우 10만원을 받았다면 어차피 썼을 돈을 제외하고 2만원을 신규 소비했다.



한국은행은 10일 이런 내용의 ‘BOK 이슈노트: 민생회복 소비쿠폰의 경제적 효과 평가’ 보고서를 발표했다.

지난해 정부의 민생회복 소비쿠폰 지급으로 쿠폰 사용처였던 소상공인·자영업자의 매출이 추가로 약 2조8000억원 늘어난 것으로 추산됐다. 2025년 8월 26일 서울 마포구 망원시장 매장에 소비쿠폰 안내문이 붙어 있는 모습. 연합뉴스

한은은 지역사랑상품권과 선불카드를 제외한 6개사 신용카드의 매출액을 토대로 소비쿠폰의 매출 증대 효과를 분석했다. 지난해 소비쿠폰 예산 13조5220억원 중 9조1000억원이 분석 대상이다.



보고서에 따르면 신용카드로 지급된 소비쿠폰은 전국 모든 사용처에서 약 2조8000억원의 추가 매출 증가 효과를 냈다. 추정 방법론에 따라 이 금액은 약 1조4000억∼3조6000억원으로 달라질 수 있다고 한은은 설명했다. 9조1000억원을 기준으로 하면 재정 투입액의 약 30.9%(분석 방법론에 따라 16.1∼39.8%)가 사용처의 추가 매출 증가로 이어진 것이다.



소비쿠폰 사용처 1곳당 월평균 매출액은 비(非)사용처보다 2.91% 더 늘었다. 비수도권과 인구감소지역 사용처의 매출이 각각 6.37%, 5.51% 증가해 수도권(-0.04%)보다 효과가 컸다.



업종별로는 의류·식료품·안경점 등 잡화점(8.32%)과 대중음식점(5.84%), 여가·레저 업종(5.39%)의 매출액 증대 효과가 높았다. 학원(-9.25%)과 병의원(-5.91%)은 사용처 매출이 비사용처보다 감소했다.

정부가 지난해 지급한 13조5000억원 규모의 민생회복 소비쿠폰으로 전국에서 약 2조8000억원의 추가 매출이 발생했다고 한국은행이 10일 추산했다. 사진은 지난해 12월29일 서울 동대문구 청량리시장의 한 점포 앞에 붙은 소비쿠폰에 대한 안내문. 세계일보 자료사진

한은은 신용카드 분석과 별도로 두 차례 설문조사를 통해 가계에 미친 효과를 분석했다. 그 결과 1·2차 소비쿠폰의 한계소비성향은 0.20으로 추정됐다. 쿠폰이 없었어도 썼을 돈을 제외하면 소비쿠폰 10만원을 받은 가계가 신규 소비를 평균 2만원 늘렸다는 의미다. 소득수준별로는 하위 20%인 1분위(0.25)의 한계소비성향이 5분위(0.17)보다 높았다.



사용처의 매출 증대 및 가계소비 진작 효과를 모두 고려했을 때 지난해 민생회복 소비쿠폰의 연간 국내총생산(GDP) 성장 제고 효과는 약 0.12%(분석 방법론에 따라 0.07∼0.15%)로 추정됐다.



보고서에 따르면 소비쿠폰은 비수도권·인구감소지역, 소득이 낮은 계층에서 더 효과가 높았다. 하정석 한은 조사국 과장은 “소비쿠폰 차등지원이 효과는 있었다”며 “향후 유사한 정책을 시행할 때 정책 시점과 차등지원 방식, 사용처 등을 정밀하게 설계하면 경제적 효과를 극대화할 수 있을 것”이라고 말했다.

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