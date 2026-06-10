국정원·태국 당국 공조, 마약원료 50t 압수

국가정보원이 태국 당국과 공조해 현지 마약공급 창고에서 대규모 마약 원료물질을 적발·압수했다. 국내 정부기관이 해외 마약 생산기지를 직접 단속한 첫 사례다. 국정원은 10일 “9일(현지시간) 태국 마약통제청(ONCB)과 합동으로 방콕 등 10곳의 마약 원료물질 보관창고를 급습했다”며 “마약 원료로 쓰일 수 있는 아세톤·염산·황산 등 화학물질 49.98t을 전량 압수했다”고 밝혔다. 태국 당국은 이번 작전에 ONCB와 군·경 등 5개 기관 100여명을 투입했고, 국정원도 태국 측 요청에 따라 마약 대응 전문요원들을 현지에 파견해 합동 작전을 펼쳤다.



압수된 분량은 모두 마약으로 제조할 경우 21t 규모의 필로폰, 또는 11억정 규모의 신종 마약 ‘야바’로 만들어질 수 있는 정도다.

마약 생산기지 단속 작전 한국 국가정보원, 태국 마약통제청 요원들이 9일(현지시간) 태국 방콕 등 10곳의 마약 원료물질 보관 창고를 급습해 마약 생산기지를 단속하는 작전을 벌이고 있다. 국정원 제공

국정원은 “7억명이 동시 투약 가능한 분량”이라며 “완성품으로 유통됐다면 시가 8조4000억원에 이른다”고 설명했다. 이번 작전은 ONCB의 긴급 요청에 따라 4월7일 국내에서 태국인 마약상인 타파난을 검거·송환한 것을 계기로 시작됐다. 태국 내 마약 유통의 절반 이상을 장악한 것으로 알려진 그는 위장 신분으로 한국에 입국했다. 국정원, 법무부, 경찰을 중심으로 한 전담팀에 검거됐다.



국정원은 최근 한국과 태국 두 나라가 연계된 마약범죄가 심각해지면서 ONCB와 공조를 강화해왔다. 2024년 태국에서 국내로 유입된 마약은 294㎏으로, 전체 마약 밀수량의 39%를 차지하는 규모다.



국정원 국제범죄정보센터는 “한국뿐 아니라 아시아 전역에 공급되는 마약 생산원점을 붕괴시켰다는 데 의미가 크다”며 “태국을 포함 주요 마약 생산·경유국과의 협력을 지속 강화해 국제 마약 공급망을 선제적으로 차단해 나갈 것”이라고 강조했다.

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