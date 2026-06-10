'주식 언제 팔지?'…스페이스X 직원들, 돈벼락에 골머리

12일 상장을 앞둔 스페이스X 직원들이 갑자기 큰돈을 만지게 되면서 부자들의 자산관리 방식을 배우려고 벼락치기 공부를 하고 있다.



배정받은 주식을 언제, 얼마나 파는 게 가장 좋을지를 놓고 자산관리 전문가들과 상담하는 사례가 많다는 것이다.

스페이스X 우주선 발사. UPI 연합뉴스 자료사진

앤트로픽, 오픈AI 등 조만간 미국 증시 상장을 앞둔 거대 기업들의 임직원들도 마찬가지다.



월스트리트저널(WSJ)은 스페이스X를 비롯한 기업 임직원들이 인생을 좌우할 엄청난 돈을 얻게 되면서 이를 관리할 방안을 놓고 고민에 빠졌다고 9일(현지시간) 보도했다.



공모가 기준으로 스페이스X 주식 2천140만 달러(약 326억원) 상당을 보유한 전 직원 A씨는 최근 IT 기업 임직원들을 위한 자산관리 전문가 에릭 프랭클린과 이 문제를 놓고 상담했다. 프랭클린은 A씨에게 상장 후 보유 주식 일부를 팔라고 권했지만, A씨는 너무 일찍 매도하는 것에 대해 주저했다고 한다.



프랭클린은 "고객이 여전히 스페이스X가 특별한 회사라고 생각하는 것 같다"고 말했다.



컴파운드 플래닝의 타라 슐먼 자산관리사는 고객이 분산 투자 계획을 수립하고 이를 철저히 지키도록 조언하고 있다.



그는 "주식을 배당받은 임직원들은 회사 기업공개(IPO) 이후 필연적으로 발생하는 감정적 혼란에 휩쓸리지 않도록 해야 한다"며 "가장 좋은 시기에 주식을 팔려고 애쓰다 보면 머리가 아플 수 있지만, 분명 자신에게 좋은 시기가 있을 것"이라고 말했다.



벤처 캐피털 투자자이자 가상화폐 은행 앵커리지 디지털의 공동 창업자인 디오고 모니카는 투자한 기업이 상장했을 때 지분 매도 원칙을 갖고 있다. 상장 때 지분의 20%를 매도하고, 이후 시간이 지나면서 60%를 추가로 매도하는 전략이다. 나머지 20%는 회사에 대한 신뢰의 표시로 계속 보유한다.



스페이스X, 앤스로픽, 오픈AI의 직원들은 비적격 스톡옵션, 인센티브 스톡옵션, 양도제한 조건부 주식(RSU), 임직원 주식매입 프로그램(ESPP) 등 다양한 형태로 주식 보상을 받고 있다. 각각의 보상 주식에 대해 다른 방식으로 세금이 매겨지므로 잘못 판단하면 예상치 못하게 세금을 많이 내야 할 수 있다.



한 해에 너무 많이 주식을 매도하거나 비적격 스톡옵션을 너무 많이 행사하면 세율이 올라가게 된다.



인센티브 스톡옵션도 자칫 큰 세금을 내야 할 수 있으므로, 전문가들은 일반적으로 여러 해에 걸쳐 스톡옵션을 행사할 것을 권장한다.



타이탄의 공인 재무 설계사 지오바니 티소는 "세금 납부를 위해 대출을 받는 경우도 있는데, IPO 이후 주가가 하락하더라도 세금은 여전히 내야 한다"고 말했다.

<연합>

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