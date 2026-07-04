강남 떠나 송도 ‘7억 학비’ 베팅, 이시영·장윤정·현영이 선택한 미래

대한민국 교육의 메카였던 강남을 떠나, 자녀 1명당 7억원의 학비가 소요되는 인천 송도로 스타 부모들이 모여들고 있다. 배우 이시영이 최근 강남 자택을 정리하고 송도에 안착하며 이 같은 교육 이주 흐름이 뚜렷해졌다. 이미 이곳에 교육 둥지를 튼 가수 장윤정과 방송인 현영에 이어 이시영까지 합류하자 대중의 시선이 집중되고 있다. 오직 자녀에게 ‘글로벌 표준’이라는 더 넓은 세계를 선물하기 위해 강남의 획일화된 입시 환경을 등진 이들의 결정적 이유를 살핀다.

강남을 떠나 송도로 향하는 스타 부모들, 자녀의 교육 로드맵을 위해 7억원이라는 비용을 투자했다. 에이스팩토리·티엔엔터테인먼트·라이트컬처하우스 제공

채드윅 송도국제학교는 미국 캘리포니아의 명문 사학 채드윅 스쿨의 교육 과정을 그대로 이식한 국내 최대 규모의 외국 교육 기관이다. 국내 일반 학교와 달리 전 과목 수업이 영어로 진행되며, 토론과 논술형 평가 중심의 국제 바칼로레아(IB) 프로그램을 도입해 학업 역량을 배양한다. 학비는 학년이 올라갈수록 상승하는 구조로 초등 과정은 연간 약 4000만원, 고등 과정은 약 5000만원이다.

특히 수업료의 상당 부분이 달러로 고정되어 있어 최근 고환율 기조가 유지됨에 따라 부모들이 실제로 체감하는 연간 지출은 식비와 스쿨버스 비용 등을 포함해 6000만원을 상회한다. 유치부부터 고등부까지 12년 전 과정을 정상적으로 이수할 경우 발생하는 순수 교육 비용은 자녀 1명당 약 7억원 선에 수렴한다. 학교 내부에는 올림픽 규격 수영장과 600석 규모의 대형 극장, 전문 영상 제작 스튜디오 등 국내 웬만한 대학 캠퍼스를 압도하는 인프라가 완비되어 있다.

올림픽 규격 수영장과 영상 스튜디오를 완비한 채드윅 송도국제학교. 자산가 부모들의 새로운 교육 거점으로 주목받고 있다. 네이버부동산

이 거대한 교육적 선택에 참여한 연예인들은 각자 다른 시기에 송도라는 하나의 교차점으로 모여들며 단단한 라인업을 구축했다.

배우 이시영은 자녀의 본격적인 교육 시기에 맞춰 이 대열의 막차 주자로 진입했다. 아들의 교육을 위해 오랜 기간 거주해 온 서울 강남구 삼성동의 고급 주택을 정리하고 인천 송도로 주거지를 완전히 옮기는 결단을 내렸다. SNS를 통해 아들의 국제학교 통학 일상을 공유해 온 그의 행보는 정형화된 강남 인프라를 벗어나 글로벌 대안 교육 환경을 선택한 대표적인 이주 사례로 주목받고 있다.

가수 장윤정과 방송인 도경완 부부는 아들 연우의 초등 과정 진학 시기에 맞춰 이 대열에 동참했다. 한남동의 초고가 주택 등 서울 기반의 주거지를 그대로 유지하면서도 자녀들의 국제학교 통학 및 생활 지원을 위해 송도에 수십억원대의 고급 타운하우스를 추가로 매입하는 등 아낌없는 투자를 이어가고 있다. 아들 연우는 미국 존스홉킨스 대학의 영재 캠프를 수료할 만큼 탁월한 재능을 증명해냈으며, 최근 홍콩대학교 투어를 마치는 등 글로벌 유학 로드맵을 차근차근 실행 중이다.

방송인 현영은 일찌감치 자녀들을 채드윅에 입학시키며 송도를 스타 교육 이주의 성지로 만든 선구자다. 기존의 청라국제도시를 과감히 떠나 송도의 초고층 펜트하우스에 터를 잡은 것은 자녀를 국제적 교육 환경의 최전선으로 이끌겠다는 전략적 선택이었다. 그는 방송을 통해 상위 1% 자녀의 자기 주도적 학습 습관과 학부모로서의 치밀한 루틴을 공개하며, 송도를 단순한 주거지가 아닌 ‘교육 투자 플랫폼’으로 재정의했다. 이는 후발 주자들에게 송도가 자녀의 미래를 설계할 최적의 베이스캠프라는 확신을 심어준 결정적 계기가 됐다.

송도국제도시의 야경. 자녀에게 ‘글로벌 표준’이라는 더 넓은 세계를 선물하려는 부모들의 새로운 교차점이다. 네이버부동산

대중은 자녀 1명당 7억원이라는 숫자의 압도감에 매몰되어 이를 단순한 사치나 부의 대물림으로 해석하곤 한다. 그러나 이 현상의 본질은 자녀가 학습에 몰입할 수 있는 교육 환경을 마련하려는 부모들의 투자 방식에 있다. 강남의 획일화된 주입식 교육 환경에서 벗어나 아이 개개인의 역량을 발굴하고 국제적인 학업 환경에서 경쟁할 수 있는 기반을 마련하는 취지다.

보장된 강남 인프라를 정리한 이시영의 결단, 밤낮없이 무대를 뛰며 재원을 마련하고 송도에 거처를 추가한 장윤정의 지원, 일찌감치 자녀들의 교육 투자 철학을 실행에 옮긴 현영의 선택은 단순한 자산 과시가 아닌 자녀의 가능성에 전력을 다하는 부모로서의 책임감을 보여준다. 결국 이 초호화 교육 환경을 둘러싼 움직임은 대중적인 위화감을 넘어, 자녀에게 차별화된 교육 과정을 선점해주려는 자산가 부모들의 투자 방식과 국내 교육 시장의 새로운 흐름을 투영하고 있다.

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