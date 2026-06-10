장영진 무보 사장, 중견기업 ‘삼동' 방문 현장경영 나서… 해외법인 유동성 지원

한국무역보험공사(이하 무보)가 글로벌 공급망 재편으로 자금난을 겪고 있는 우리 기업의 해외 현지법인을 돕기 위해 운전자금 지원 규모를 대폭 확대한다.

장영진 한국무역보험공사 사장이 9일(화) 충북 음성에 소재한 ㈜삼동을 방문하여 해외 현지법인 운영 관련 애로사항을 청취하고 지원 강화 방안에 대해 의견을 나누고 있다.

10일 무보에 따르면, 장영진 한국무역보험공사 사장은 전날(9일) 충북 음성에 위치한 전력 소재 전문 중견기업 ㈜삼동을 방문해 해외 법인 운영의 애로사항을 점검하고 유동성 지원 확대 방안을 논의했다. 구리 코일 등을 생산하는 삼동은 미국 테네시주 등 주요 거점에 생산 공장을 두고 있다. 최근 미국 내 전력 인프라 수요가 급증하는 가운데, 삼동은 무보의 해외사업금융보험 지원을 바탕으로 미국 현지에서 2000만 달러 규모의 운전자금을 성공적으로 조달했다.

무보는 지난해 6월부터 우리 기업의 현지법인에 시설자금뿐만 아니라 공장 가동에 필요한 운전자금까지 직접 지원하는 '해외 현지법인 운전자금 특별지원 프로그램'을 가동 중이다. 특히 지난 4월에는 해외법인의 자금 수요 급증에 발맞춰 당초 3억 달러였던 총 지원 한도를 8억 달러로 대폭 상향했다. 대기업과 해외에 동반 진출하는 중소·중견기업에 대해서는 지원 한도를 우대하는 등 선제적인 제도 정비도 마쳤다. 제도 도입 이후 현재까지 미국과 베트남 등지에 진출한 10개 국내 기업 현지법인에 총 2억 6000만 달러의 운전자금이 지원된 상태다. 이이주 삼동 대표는 "무보의 지원 덕분에 미국 내 전력수요 증가에 적기 대응할 수 있었다"며 "AI 인프라 투자 확대로 전력기기 시장의 호황이 예상되는 만큼 앞으로도 적극적인 금융 지원이 절실하다"고 전했다. 이에 대해 장영진 사장은 "국제 정세 불안으로 인해 원자재 확보 등 해외 현지법인들의 운전자금 수요가 급증하는 추세”라며 "우리 기업들이 금융 지원이 부족해 해외 사업에서 어려움을 겪는 일이 없도록 전폭적으로 지원하겠다”고 강조했다.

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